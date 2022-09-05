(geniş Haber)silivri'de Fabrika Yangını

(geniş Haber)silivri'de Fabrika Yangını

Yangın, saat 18.15 sıralarında Alipaşa Mahallesi Derinyol Sokak'ta bulunan elektronik ev eşyası üretimi yapan fabrikada çıktı.

Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL, (DHA)-SİLİVRİ'de elektronik ev eşyası üreten fabrikada yangın çıktı.

Yangın, saat 18.15 sıralarında Alipaşa Mahallesi Derinyol Sokak'ta bulunan elektronik ev eşyası üretimi yapan fabrikada çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, kontrol altına aldı. Çıkan yangında can kaybı olmazken, fabrikanın bir bölümünde hasar oluştu. Alipaşa Mahallesi Muhtarı İlhan Şahin, "Fabrika sahibi ile görüştüm. İçeride bir can kaybı olmadığını, yangının elektrik kontağından kaynaklı olduğunu söylüyor" diye konuştu. (DHA)

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(geniş Haber)silivri'de Fabrika Yangını

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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