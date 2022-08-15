(geniş Haber)şişli'de Silahlı Kavga: 1'i Polis 4 Yaralı

Ozan URAL/İSTANBUL,(DHA) - ŞİŞLİ Kuştepe'de iki aile arasında nişan bozulması nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Mahalle savaş alanına dönerken 1'i polis 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 20.30 sıralarında, Kuştepe Köz Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, iki aile arasında nişan bozulması nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olaya müdahale eden polis memurlarından biri koluna isabet eden kurşunla yaralandı. Yaralı polis, sağlık ekiplerince Okmeydanı

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavga eden iki aileden 2'si kadın 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Bölgeye sevk edilen çevik kuvvet polisleri mahalle güvenliğini sağladı. Sokağın yaya ve araç trafiğine kapatılması sonrası olay yeri inceleme ekipleri delil toplama çalışması yaptı. Kavga eden her iki aileden çok sayıda kişi gözaltına alındı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı