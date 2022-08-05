(geniş Metin) Çekmeköy'de Hafriyat Kamyonu Kazası Kamerada

Murat SOLAK / İSTANBUL, (DHA) - ÇEKMEKÖY'de Şile Otoyolu'nda hafriyat kamyonu lastiğinin patlaması sonucu devrildi. Kazada kamyon şoförü yaralanırken, yola saçılan molozlar nedeniyle Şile istikameti trafiğe kapandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Çekmeköy, Şile Otoyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre; Şile istikametine giden 58 ABU 709 plakalı Hüseyin Öztürk yönetimindeki moloz yüklü hafriyat kamyonunun lastiği patladı. Lastiği patlayan kamyon, refüjdeki bariyerlere çarparak devrildi. Kazada kamyon şoförü araç içerisinde sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan Öztürk'ü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Öztürk'ün hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Hafriyat kamyonun yola devrilmesiyle, Otoyol Şile istikameti trafiğe kapanarak trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekipleri kaza yerine şerit çekerek çevrede önlem aldı. Yolun temizlenmesi için olay yerine belediye ekipleri çağrıldı. Ekipler, yolu temizlemek için çalışma başlattı.

"BÜYÜK BİR SES ÇIKTI"

Görgü tanığı Burak Özçelik, "Aracın lastiği patlamış. Büyük bir ses çıktı. Aşağı indiğimizde her yer toz buluttu. Hiçbir şey görünmüyordu. Baktık hafriyat kamyonu devrilmiş. Kamyon şoförü sıkışmıştı. Müdahale edemedik. İtfaiye ve polis ekiplerine bildirdik. Yol kapandı" dedi.

KAZA ANI KAMERADA

Moloz yüklü hafriyat kamyonun yola devrildiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; kamyon refüjdeki bariyerlere çarparak devriliyor. Kamyondaki molozların yola devrilmesiyle kaza yeri toz bulutuna dönüyor.

(FOTOĞRAF)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı