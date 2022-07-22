Geri Dönüşüm Deposunda Çıkan Yangın Güçlükle Söndürüldü

Dinçer AKBİR/ GEBZE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde geri dönüşüm deposunda çıkan yangın, itfaiyenin yoğun çabasıyla söndürüldü.

Yangın, gece yarısı Gebze Balçık Mahallesi Mandıra Sokak üzerinde bulunan geri dönüşüm malzemelerinin depolandığı bir açık hava deposunda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede deponun tamamını sardı. Depodan yükselen dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gebze İtfaiyesi'ne takviye olarak Çayırova, Darıca ve İzmit'ten de itfaiye ekipleri geldi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı