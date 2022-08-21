Geri Gönderme Merkezi'nde Yangın Çıkaran 20 Kişiye Tutuklama

Geri Gönderme Merkezi'nde Yangın Çıkaran 20 Kişiye Tutuklama

KAYSERİ İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nde yangın çıkardığı tespit edilen ve gözaltına alınan 20 sığınmacı, tutuklandı.

Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nde yangın çıkardığı tespit edilen ve gözaltına alınan 20 sığınmacı, tutuklandı.

Olay, 2 gün önce, Kayseri-Sivas yolunun 30'uncu kilometresindeki İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nde meydana geldi. Buradaki sığınmacılar, ülkelerine gitmemek için yangın çıkardı. Kısa sürede büyüyen alevler, merkezin bir bölümünü kapladı. Çalışanların ihbarıyla bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sığınmacılar, söndürme çalışmalarına da engel olmaya çalışınca bölgeye çok sayıda asker gönderildi. Ekiplerin ortak müdahalesi ile yangın, kontrol altına alınıp, söndürüldü. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de yangın çıkardığı tespit edilen yabacı uyruklu 20 şüpheliyi gözaltına aldı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 20 kişi, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

Geri Gönderme Merkezi'nde Yangın Çıkaran 20 Kişiye Tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Midyat’taki Liseden Tıp Ve Diş Hekimliği Fakültelerine 4 Yılda 159 Öğrenci
Midyat’taki Liseden Tıp Ve Diş Hekimliği Fakültelerine 4 Yılda 159 Öğrenci
Kütahya'da Otomobil Menfeze Devrildi: 1 Ölü, 3’ü Çocuk 5 Yaralı
Kütahya'da Otomobil Menfeze Devrildi: 1 Ölü, 3’ü Çocuk 5 Yaralı
Gaziantep'te 15 Kişinin Öldüğü Kazada Otobüs Şoförünün İlk İfadesi Ortaya Çıktı (2)
Gaziantep'te 15 Kişinin Öldüğü Kazada Otobüs Şoförünün İlk İfadesi Ortaya Çıktı (2)
Gaziantep'te Otomobil İle Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı
Gaziantep'te Otomobil İle Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı
Paramedik Derneği Başkanı: Olay Yerinde Polis Yoksa Paramedik Trafik Güvenliğini Almalı
Paramedik Derneği Başkanı: Olay Yerinde Polis Yoksa Paramedik Trafik Güvenliğini Almalı
Gaziantep'te 15 Kişinin Öldüğü Kazada Otobüs Şoförünün İfadesi Ortaya Çıktı
Gaziantep'te 15 Kişinin Öldüğü Kazada Otobüs Şoförünün İfadesi Ortaya Çıktı
Yangında Balkondan Atlayınca Komşunun Kurtardığı Kadın: Hayatımı Borçluyum
Yangında Balkondan Atlayınca Komşunun Kurtardığı Kadın: Hayatımı Borçluyum