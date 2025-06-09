Germencik Belediye Başkanı Zencirci, Ferdi Zeyrek'i Hastanede Ziyaret Etti

Germencik Belediye Başkanı Zencirci, Ferdi Zeyrek'i Hastanede Ziyaret Etti

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, evinde geçirdiği kaza sonucu elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’i hastanede ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile de görüşerek geçmiş olsun dileklerini ileten Zencirli, "Yapacak çok işimiz, yürüyecek çok yolumuz var. En kısa sürede sağlığına kavuşarak aramızda olacağına inancım tam" dedi.

(AYDIN) - Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, evinde geçirdiği kaza sonucu elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’i hastanede ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile de görüşerek geçmiş olsun dileklerini ileten Zencirli, "Yapacak çok işimiz, yürüyecek çok yolumuz var. En kısa sürede sağlığına kavuşarak aramızda olacağına inancım tam" dedi.

Zencirci, evinde yaşanan kazada elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Zeyrek’i, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi’nde ziyaret etti. Zencirci, hastanede CHP lideri Özel, Zeyrek’in ailesi ve yakınlarıyla da bir araya geldi.

Zencirci’ye, CHP Germencik İlçe Başkanı Tayfur Bozdağ ve Meclis üyesi Onur Kocabaş eşlik etti.

Zencirci, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, “Hastanede bulunan Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel’i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi bildirdik. O üzücü haberi aldığımız günden bugüne umudumuzu hiç yitirmeden dua ve dileklerimizle Başkanımız Ferdi Zeyrek’in yanındaydık. Bundan sonraki süreçte de inşallah yanında olmayı sürdüreceğiz. Yapacak çok işimiz, yürüyecek çok yolumuz var. En kısa sürede sağlığına kavuşarak aramızda olacağına inancım tamdır” ifadelerini kullandı.

Anka Haber Ajansı

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