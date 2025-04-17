Global İş İnsanları Derneği'nin “İş Dünyası Başarı Ödülleri” Sahiplerini Buldu
Global İş İnsanları Derneği'nin bu yıl ilk kez düzenlediği “İş Dünyası Başarı Ödülleri”, törenle sahiplerine verildi. Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, "Çınar Devlet Adamı Ödülü"ne değer görüldü.
(ANKARA) - Global İş İnsanları Derneği'nin bu yıl ilk kez düzenlediği “İş Dünyası Başarı Ödülleri”, törenle sahiplerine verildi. Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, "Çınar Devlet Adamı Ödülü"ne değer görüldü.
Global İş İnsanları Derneği tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen “İş Dünyası Başarı Ödülleri” ile iş, siyaset ve basının önde gelen isimleri bir araya geldi. Ankara Ticaret Odası (ATO) ile Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı’nın (TÜSİAV) destekleri ile yapılan ödül töreni, ATO Meclis Salonu’nda düzenlendi.
Törene yaşayan en yaşlı devlete adamı sıfatıyla Ali Nail Erdem, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin de katıldı. Törende Çetin'e "Çınar Devlet Adamı" ödülü verildi.
Törende ödül alan isimler şöyle:
Yılın Yerli ve Milli Markası Ödülü:Niyazı Ercan – Beypazarı Doğal Maden Suyu
Global Pazarlama Stratejisi Ödülü: Yalçın Karslıoğlu – Interpen
Yılın En Başarılı Yaşam Dergisi: Beril Çavuşoğlu – Mag Medya
Yılın En Başarılı İnsan Kaynakları Firması Ödülü: Bülent Pirler – Laborlab
En Başarılı Yeni Nesil Kooperatif Sistemi: Vedat Aras – Arissa İnşaat
Yılın En Başarılı Yurt Dışı Eğitim Danışmanlık Firması: Çağla Ünal – C&T Global
Yılın En İyi Çıkış Yapan İnşaat Firması: İrfan Çakır – Aza Group
Yılın En Başarılı Genç Profesyonel Yöneticisi: Mustafa Ataç – Kolen Enerji
Yılın Global Lüks Mobilya Markası: Alptuğ Öztopçu – Esperanto Furniture 14.
Yılın En Başarılı Girişimci İş Kadını: Şule Dayangaç – Maia – Me
Yılın En Başarılı Sanayici İş Kadını: Belma Yılmazyiğit – Prefi
Yılın En İyi Endüstriyel Reklam Ürünleri Üretici Markası: Hayati Özbek – Emek Rozet
Çınar Devlet Adamı Ödülü: Hikmet Çetin
Yılın Uluslararası Tatlı Markası: Sedat Hacıismailoğlu – Hacıismailoğlu Baklavaları
Türk İş Dünyasının Hamisi Ödülü: Ali Coşkun
Yılın En Başarılı Haber Portalı: Adem Şahin – Timetürk
Yılın En Başarılı Proje Yönetim Firması: Nesim Hayfavi – E-Bonh Mühendislik
Anka Haber Ajansı