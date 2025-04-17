Global İş İnsanları Derneği'nin “İş Dünyası Başarı Ödülleri” Sahiplerini Buldu

(ANKARA) - Global İş İnsanları Derneği'nin bu yıl ilk kez düzenlediği “İş Dünyası Başarı Ödülleri”, törenle sahiplerine verildi. Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin, "Çınar Devlet Adamı Ödülü"ne değer görüldü.

Global İş İnsanları Derneği tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen “İş Dünyası Başarı Ödülleri” ile iş, siyaset ve basının önde gelen isimleri bir araya geldi. Ankara Ticaret Odası (ATO) ile Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı’nın (TÜSİAV) destekleri ile yapılan ödül töreni, ATO Meclis Salonu’nda düzenlendi.

Törene yaşayan en yaşlı devlete adamı sıfatıyla Ali Nail Erdem, eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin de katıldı. Törende Çetin'e "Çınar Devlet Adamı" ödülü verildi.

Törende ödül alan isimler şöyle:

Yılın Yerli ve Milli Markası Ödülü:Niyazı Ercan – Beypazarı Doğal Maden Suyu Global Pazarlama Stratejisi Ödülü: Yalçın Karslıoğlu – Interpen Yılın En Başarılı Yaşam Dergisi: Beril Çavuşoğlu – Mag Medya Yılın En Başarılı İnsan Kaynakları Firması Ödülü: Bülent Pirler – Laborlab En Başarılı Yeni Nesil Kooperatif Sistemi: Vedat Aras – Arissa İnşaat Yılın En Başarılı Yurt Dışı Eğitim Danışmanlık Firması: Çağla Ünal – C&T Global Yılın En İyi Çıkış Yapan İnşaat Firması: İrfan Çakır – Aza Group Yılın En Başarılı Genç Profesyonel Yöneticisi: Mustafa Ataç – Kolen Enerji Yılın Global Lüks Mobilya Markası: Alptuğ Öztopçu – Esperanto Furniture 14. Yılın En Başarılı Girişimci İş Kadını: Şule Dayangaç – Maia – Me Yılın En Başarılı Sanayici İş Kadını: Belma Yılmazyiğit – Prefi Yılın En İyi Endüstriyel Reklam Ürünleri Üretici Markası: Hayati Özbek – Emek Rozet Çınar Devlet Adamı Ödülü: Hikmet Çetin Yılın Uluslararası Tatlı Markası: Sedat Hacıismailoğlu – Hacıismailoğlu Baklavaları Türk İş Dünyasının Hamisi Ödülü: Ali Coşkun Yılın En Başarılı Haber Portalı: Adem Şahin – Timetürk Yılın En Başarılı Proje Yönetim Firması: Nesim Hayfavi – E-Bonh Mühendislik

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