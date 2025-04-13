Gökan Zeybek: Bu Memleketin Kadınlarına Saygı Duymayı Size Öğreteceğiz

Gökan Zeybek: Bu Memleketin Kadınlarına Saygı Duymayı Size Öğreteceğiz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e ve Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'a yönelik sözleri sert ifadelerle eleştirdi. Zeybek, "Bu ahlaksızlıklarınızla birlikte gideceksiniz. Çok değerli yol arkadaşlarımızın sonuna kadar yanındayız" dedi. Zeybek "Bu memleketin kadınlarına saygı duymayı size öğreteceğiz o küçük zihinlerinize bunu kazıyacağız" ifadelerini kullandı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e ve Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'a yönelik sözleri sert ifadelerle eleştirdi. Zeybek, "Bu ahlaksızlıklarınızla birlikte gideceksiniz. Çok değerli yol arkadaşlarımızın sonuna kadar yanındayız" dedi. Zeybek "Bu memleketin kadınlarına saygı duymayı size öğreteceğiz o küçük zihinlerinize bunu kazıyacağız" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e ve Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'a yönelik ifadelere ilişkin X hesabından açıklama yaptı. Zeybek, şunları kaydetti:

"Ayağınızı denk alın. Bir yanda İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet'e diğer yanda Üsküdar Belediye Başkanımız Sinem Dedetaş'a alçak ve yobaz ifadelerle saldırıyorsunuz, siz kim olduğunuzu sanıyorsunuz seviyesiz ahlaksızlar. Biz saygı çerçevesinde kaldıkça arsızca salyalarınızı saçıyorsunuz. Her bir ifadenizin hukuk önünde hesabını vereceksiniz.

"Sadece bir hakaret değil, kadın siyasetçilerimize yönelik sistemli bir nefretin açık açık ifadesidir"

AK Partili Mehmet Ustaoğlu, İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’e "kiralık" diyerek siyasetteki çürümüş zihniyeti bir kez daha gösterdi. Bu, sadece bir hakaret değil, kadın siyasetçilerimize yönelik sistemli bir nefretin açık açık ifadesidir. Sinem Hanım hakkında ise kirli dille söylenen sözlerin asıl sebebi 30 yıl sonra Üsküdar Belediyesini kaybetmenin hırsıdır.

Üsküdar Belediye Başkanımız Sinem Dedetaş’a yönelik ahlaktan yoksun akıl almaz ithamlarınızı bin misli şekilde size iade ediyoruz. Alışacaksınız. Sizin mide bulandırıcı devriniz bitiyor. Bu memleketin kadınlarına saygı duymayı size öğreteceğiz o küçük zihinlerinize bunu kazıyacağız. Bu ahlaksızlıklarınızla birlikte gideceksiniz. Çok değerli yol arkadaşlarımızın sonuna kadar yanındayız."

Anka Haber Ajansı

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