Gökan Zeybek: "Chp'nin İktidar Yürüyüşünü Sekteye Uğratmaya Çalışanlar, Asla Kazanamayacaklar"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP İl Belediye Başkanları'nın yaptığı ortak basın açıklamasına ilşkin olarak, “Açıklama partimizin hiçbir ferdinin yalnız olmadığını güçlü bir iradeyle ortaya koymuştur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yürüyüşünü sekteye uğratmaya çalışanlar, farklı gündemleri tetikleyerek yarattıkları enkazı unutturmaya çalışanlar asla kazanamayacaklar” açıklamasında bulundu.

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP İl Belediye Başkanları'nın yaptığı ortak basın açıklamasına ilşkin olarak, “Açıklama partimizin hiçbir ferdinin yalnız olmadığını güçlü bir iradeyle ortaya koymuştur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yürüyüşünü sekteye uğratmaya çalışanlar, farklı gündemleri tetikleyerek yarattıkları enkazı unutturmaya çalışanlar asla kazanamayacaklar” açıklamasında bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek soyal medya hesabı üzerinden CHP İl Belediye Başkanları’nın yayımladığı ortak bildiri hakkında açıklamda bulundu. Zeybek’in açıklaması şöyle:

“Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e, TBB ve İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na ve Şehzadeler Belediye Başkanımız Sayın Gülşah Durbay'a yönelik kirli iftiraları kullanarak yapılan saldırılara karşı İl Belediye Başkanlarımız, ortak basın açıklaması ile partimizin hiçbir ferdinin yalnız olmadığını güçlü bir iradeyle ortaya koymuştur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar yürüyüşünü sekteye uğratmaya çalışanlar, farklı gündemleri tetikleyerek yarattıkları enkazı unutturmaya çalışanlar asla kazanamayacaklar. Toplumsal barışı tehdit eden, siyasi etikten uzak bu gündemlerin karşısında tek ses olmaya; irademizi ortaya koymaya devam edeceğiz.”

Anka Haber Ajansı