Gökan Zeybek: Faiz Artırımına Gidilmesi Ekonomide Yine Başa Sarmak Demektir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Merkez Bankası'nın faiz arttırma kararına ilişkin, "Faiz artırımına gidilmesi ekonomide yine başa sarmak demektir, 6 ay öncesine geri dönmek demektir. En acısı da memleket faiz tefecilerine teslim edilmesi demektir." dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Merkez Bankası'nın faiz arttırma kararına ilişkin, "Faiz artırımına gidilmesi ekonomide yine başa sarmak demektir, 6 ay öncesine geri dönmek demektir. En acısı da memleket faiz tefecilerine teslim edilmesi demektir." dedi.

Merkez Bankası, politika faizini yüzde 42,5'ten 350 baz puan artırarak yüzde 46'ya yükseltti. Karara ilişkin Zeybek sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"19 Mart darbesinin faturası yine vatandaştan çıkıyor... Sandığı getirin halkın üzerindeki bu zulüm bitsin! 50 milyar dolar rezervin erimesinin ardından faiz de 350 baz puan artırıldı. Hem ekonomi hem de siyaset mekanizması tel tel dökülüyor. Borçlanma yüzde 44,5'e, Gecelik borç verme faizi yüzde 49'a yükseldi. NAS politikası diyerek ülke tarihinde faiz lobisine en yüksek reel getiri sağlamak AK Parti'ye nasip oldu.

Faiz artırımına gidilmesi ekonomide yine başa sarmak demektir, 6 ay öncesine geri dönmek demektir. En acısı da memleket faiz tefecilerine teslim edilmesi demektir. Şimdi soruyoruz; Koltuk sevdanızla ülkeyi felakete sürüklemekten vazgeçmeyecek misiniz? Üretene değil, paradan para kazananın yanında olan bu düzene devam mı edeceksiniz? Şu bilinsin ki; Artık vatandaşın temel ihtiyaçlarındaki fiyat artışlarının Ekrem İmamoğlu soruşturmasıyla direkt olarak bir ilgisi vardır. Milletimizi kör kuyulara atan bu iktidardır. O karanlıktan çıkaracak olan ise Cumhuriyet Halk Partisi iktidarıdır."

Anka Haber Ajansı