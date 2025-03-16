Gökan Zeybek: "İki Ayda En Az 322 Bin Kişi İşten Çıkarıldı"

Gökan Zeybek: "İki Ayda En Az 322 Bin Kişi İşten Çıkarıldı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "Konuşanları dinlerseniz ekonomi şahane ama gemi su alıyor. Ülkenin en büyük sorunu ekonomi. İki ayda en az 322 bin kişi işten çıkarıldı" dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "Konuşanları dinlerseniz ekonomi şahane ama gemi su alıyor. Ülkenin en büyük sorunu ekonomi. İki ayda en az 322 bin kişi işten çıkarıldı" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, "Konuşanları dinlerseniz ekonomi şahane ama gemi su alıyor! Ülkenin en büyük sorunu ekonomi. İki ayda en az 322 bin kişi işten çıkarıldı. Bu yılın ilk iki aylık döneminde işinden çıkarıldığı için işsizlik ödeneği almak umuduyla İşsizlik Sigortası Fonuna başvuranların sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 39 bin 385 kişi artarak 321 bin 881 kişiye çıktı" ifadelerini kullandı.

Anka Haber Ajansı

Gündem
Chp Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın'dan "Ön Seçim" Duyurusu
Chp Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın'dan "Ön Seçim" Duyurusu
Atanamayan Öğretmen, Ekrem İmamoğlu’na Dert Yandı: “Mülakatta Torpilim Olmadığı İçin Atanamıyorum”
Atanamayan Öğretmen, Ekrem İmamoğlu’na Dert Yandı: “Mülakatta Torpilim Olmadığı İçin Atanamıyorum”
Chp Eskişehir Gençlik Kolları’ndan İmamoğlu’na Destek: "23 Mart’ta Sandıklara Akın Edeceğiz"
Chp Eskişehir Gençlik Kolları’ndan İmamoğlu’na Destek: "23 Mart’ta Sandıklara Akın Edeceğiz"
Emek Ve Demokrasi Platformu'ndan Uluslararası Kuruluşlara Çağrı: Suriye’deki Katliamı Durdurun
Emek Ve Demokrasi Platformu'ndan Uluslararası Kuruluşlara Çağrı: Suriye’deki Katliamı Durdurun
Sezgin Tanrıkulu Diyarbakır'da Konuştu: Gençlerimizi, Çocuklarımızı Toprağa Vermek İstemiyoruz
Sezgin Tanrıkulu Diyarbakır'da Konuştu: Gençlerimizi, Çocuklarımızı Toprağa Vermek İstemiyoruz
Ekrem İmamoğlu’nun Diyarbakır'a Gelişi Halaylarla Kutlandı: "Sarı Öküzü Yedirtmeyeceğiz"
Ekrem İmamoğlu’nun Diyarbakır'a Gelişi Halaylarla Kutlandı: "Sarı Öküzü Yedirtmeyeceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abd Başkanı Trump İle Telefonda Görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abd Başkanı Trump İle Telefonda Görüştü