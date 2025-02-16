CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "Mızrak çuvala sığmıyor. İcra dairelerine 1 milyon 117 bin yeni dosya geldi. Banka kredi ve kredi kartı borçlarını ödeyemeyen işçilerin oranı yüzde 70. Elektrik, su, doğal gaz gibi faturaları ödemekte zorlananların oranı yüzde 46,6” ifadesini kullandı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "Mızrak çuvala sığmıyor. İcra dairelerine 1 milyon 117 bin yeni dosya geldi. Banka kredi ve kredi kartı borçlarını ödeyemeyen işçilerin oranı yüzde 70. Elektrik, su, doğal gaz gibi faturaları ödemekte zorlananların oranı yüzde 46,6” ifadesini kullandı.

CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Zeybek’in paylaşımı şöyle:

“Mızrak çuvala sığmıyor. İcra dairelerine 1 milyon 117 bin yeni dosya geldi. Banka kredi ve kredi kartı borçlarını ödeyemeyen işçilerin oranı yüzde 70. Elektrik, su, doğal gaz gibi faturaları ödemekte zorlananların oranı yüzde 46,6. İşten çıkarılanlar artıyor. İşinden çıkarıldığı için İşsizlik Sigortası Fonu’na başvuranların sayısı ocakta, geçen yılın aynı ayına göre 25 bin 520 kişi artarak 177 bin 657 kişiye yükseldi. Yüksek enflasyon altında sosyal yardımlar kuşa döndü. Resmi enflasyon yüzde 44 olarak açıklanırken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, sosyal yardım ödemelerinin yatırıldığını belirterek 11,5 zamma ‘Hayırlı olsun’ dedi.

GAP'ı nasıl ‘gaptırdık’ Türkiye'nin en büyük kalkınma hamlesi olan Güneydoğu Anadolu Projesi'yle 3,8 milyon kişiye istihdam yaratılacak; 1,8 milyon hektar arazi sulanacak; Türkiye tarımda kendine yetmeyi bırak, komşularını da doyuracaktı. Aradan 48 yıl geçti, hiçbiri olmadı. Bakliyat risk altında. Türkiye'de baklagil ekili alanlar 35 yılda yüzde 35 azalırken tüketimde de tehlike çanları çalıyor. Kişi başı 20 kilogram olan tüketim 13,7 kilograma kadar düştü."

Anka Haber Ajansı