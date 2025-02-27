Gökan Zeybek'ten Gözaltı Tepkisi: "Baskı Ve Zulüm İktidarınıza Teslim Olmayacağız"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Milletin derdine, taleplerine kulakları sağır olmuş iktidar; korku sardıkça kutuplaştırma siyasetinden daha fazla medet umuyor. Demokrasiye ve millet iradesine karşı geliştirdiğiniz baskı ve zulüm iktidarınıza teslim olmayacağız. CHP’nin iktidar yürüyüşüne gölge düşüremeyeceksiniz" dedi.

(ANKARA)- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Milletin derdine, taleplerine kulakları sağır olmuş iktidar; korku sardıkça kutuplaştırma siyasetinden daha fazla medet umuyor. Demokrasiye ve millet iradesine karşı geliştirdiğiniz baskı ve zulüm iktidarınıza teslim olmayacağız. CHP’nin iktidar yürüyüşüne gölge düşüremeyeceksiniz" dedi.

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, sabah saatlerinde "ihaleye fesat karıştırma" ve "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla gözaltına alındı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. Zeybek'in açıklaması şöyle:

"Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler, gece 04.00'te, evi polisle basılarak gözaltına alınmasıyla bir kez daha görüyoruz ki sandıktan korkanlar yine iş başında. Hukuksuzluğu kol gezdiren bu iktidar gidici.

Milletin derdine, taleplerine kulakları sağır olmuş iktidar; korku sardıkça kutuplaştırma siyasetinden daha fazla medet umuyor. Demokrasiye ve millet iradesine karşı geliştirdiğiniz baskı ve zulüm iktidarınıza teslim olmayacağız.

CHP’nin iktidar yürüyüşüne gölge düşüremeyeceksiniz. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber Ya hiçbirimiz."

Anka Haber Ajansı