Gökçe Gökçen Bakan Bak’a Bayraklı Kyk Yurdu'nda Yaşananları Sordu: “Kaç Taciz Şikâyeti Yapılmıştır?”

CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, Bayraklı KYK Kız Yurdu’nda yaşananlar hakkında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a “Yurtta kalan öğrenciler tarafından yurt açıldığı günden önergenin verildiği tarihe kadar kaç tane taciz şikâyeti verilmiştir? Bunların kaçı hakkında idari işlem başlatılmıştır? Bu yurtta kalmakta olup haşere tarafından ısırılmış kaç öğrenci vardır” sorularını yöneltti.

CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, Bayraklı KYK Kız Yurdu’nda yaşananlar hakkında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a “Yurtta kalan öğrenciler tarafından yurt açıldığı günden önergenin verildiği tarihe kadar kaç tane taciz şikâyeti verilmiştir? Bunların kaçı hakkında idari işlem başlatılmıştır? Bu yurtta kalmakta olup haşere tarafından ısırılmış kaç öğrenci vardır” sorularını yöneltti.

CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, İzmir’in Bayraklı ilçesinde bulunan KYK Kız Öğrenci Yurdu’nda yaşananlar hakkında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi verdi.

Gökçen, önergesinde şu değerlendirmeleri yaptı:

“Üniversite sayılarının ve kontenjanların artması ile her geçen yıl öğrencilerin barınma sorunu giderek büyüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı barınma sorununa bir çözüm olarak İzmir’de Toplu Konut İdaresi (TOKİ) evlerini satın alarak Bayraklı KYK Kız Öğrenci Yurdu olarak hizmete açtı. Ancak yurt açıldığı günden beri şikâyet üzerine şikâyet alıyor. Yurtta kalan öğrencilerin iddialarına göre yurtta internet ve sıcak su yok. Yurdun yerleşim yerlerine uzak konumundan kaynaklanan güvensizliğine dikkat çeken öğrenciler, çok sık tacize maruz kaldıklarını dile getiriyor. Yurtta temizliğin de yeterli olmadığını ve yurt açıldığından beri en az üç gencin haşereler tarafından ısırıldığı için hastaneye götürüldüğü bildirildi.”

Gökçen, Bakan Bak’a şu soruları yöneltti:

“Yurdun güvenliğini sağlamak için toplam kaç güvenlik görevlisi çalışmaktadır?

Yurtta kalan öğrenciler tarafından yurt açıldığı günden önergenin verildiği tarihe kadar kaç tane taciz şikâyeti verilmiştir? Bunların kaçı hakkında idari işlem başlatılmıştır?

Öğrenciler tarafından ifade edilen yurtta sıcak su olmadığı iddiaları doğru mudur? Eğer doğru ise bu sorunun şimdiye kadar çözülmemesinin sebebi nedir? Çözülmesine ilişkin hangi tedbirler alınacaktır?

Yemekhane olarak kullanılmakta olan 2 çadırdan yalnızca 1’inin aktif olarak çalıştığı iddiaları doğru mudur? Eğer doğru ise diğer çadır ne zaman kullanıma açılacaktır? Havaların soğuması ile işlevsiz hale gelecek olan çadırlar yerine kullanılacak bir yemekhane mevcut mudur? Eğer mevcut değilse soğuk hava koşulları için ne gibi çözümler planlanmaktadır?

Yemek hizmeti hangi şirket tarafından verilmektedir? Söz konusu şirketten alınan hizmete ilişkin Bakanlığınız tarafından hangi sıklıklarla denetim yapılmaktadır? En son denetim ne zaman yapılmıştır? Öğrencilere verilen yemeklerde haşere çıktığı iddiaları doğru mudur?

Yurtta kaç temizlik görevlisi çalışmaktadır? Odalar kaç günde bir temizlenmektedir?

Yurtta haşereler için ilaçlama yapılmakta mıdır? Eğer yapıldı ise en son hangi tarihte yapılmıştır? Bu yurtta kalmakta olup haşere tarafından ısırılmış kaç öğrenci vardır?

Yurtta kaç asansör vardır? Asansörler hangi şirket tarafından üretilmiştir? Bakım/onarım işleri için hangi şirket tarafından yürütülmektedir? Asansörlerin bakımları en son hangi tarihte yapılmıştır?

Her öğrenciye çalışma masası ve dolap imkânı eksiksiz bir şekilde karşılanmakta mıdır? Yurtta demirbaş eşya eksiği bulunmakta mıdır? Eğer var ise bu eksikliklerin ne zaman giderileceği planlanmaktadır?

Telekomünikasyon şirketleri ile yurt etrafında bir baz istasyonu kurulmasına dair bir Bakanlığınız tarafından yürütülen herhangi bir çalışma var mıdır? Telefonların çekmediği ve yurtta Wi-Fi hizmetinin sağlanmadığı iddiaları doğru mudur?”

Anka Haber Ajansı