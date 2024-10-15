Gökçe Gökçen: "Çözüm, Anayasa Değişikliği Değil, İktidar Değişikliğidir"

Gökçe Gökçen: "Çözüm, Anayasa Değişikliği Değil, İktidar Değişikliğidir"

CHP Adalet Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, TBMM Genel Kurulu’nda anayasa değişikliği tartışmaları üzerine; "Anayasanın ilk dört maddesine asla dokundurtmayız. İfade özgürlüğünün olmadığı, on binlerce yurttaşımızın siyasi nedenlerle yargılandığı bir ortamda çözüm anayasa değişikliği değil, iktidar değişikliğidir" dedi.

(TBMM) - CHP Adalet Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, TBMM Genel Kurulu’nda anayasa değişikliği tartışmaları üzerine; "Anayasanın ilk dört maddesine asla dokundurtmayız. İfade özgürlüğünün olmadığı, on binlerce yurttaşımızın siyasi nedenlerle yargılandığı bir ortamda çözüm anayasa değişikliği değil, iktidar değişikliğidir" dedi.

CHP Adalet Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, TBMM Genel Kurulu'nda anayasa değişikliği tartışmalarına ilişkin konuştu. Gökçen şunları dile getirdi:

"Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, HÜDAPAR’ın peşinden giderek Anayasanın ilk dört maddesini tartışmaya açtı. Tekrar ediyoruz: Anayasanın ilk dört maddesine asla dokundurtmayız. Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmadığı bir yerde, bir milletvekilinin haksız yere cezaevinde olduğu bir zamanda, Anayasa Mahkemesi’nin kapatılmasını isteyen ittifak ortaklarınızın olduğu bir ortamda, şiddetin yaygınlaştırıldığı, yalnızca daha dün 5 kadının öldürüldüğü bir yerde, kurulacak bir masa, yapılacak yeni bir anayasa yoktur.

İfade özgürlüğünün olmadığı, on binlerce yurttaşımızın siyasi nedenlerle yargılandığı bir ortamda çözüm anayasa değişikliği değil, iktidar değişikliğidir. Demokratik bir parlamenter sistemi tam da bu iktidar değişikliğiyle birlikte yurttaşlarımızla, sivil toplumla, meslek örgütleriyle yani halkımızla hep birlikte inşa edeceğiz."

Anka Haber Ajansı

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