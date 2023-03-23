Gökçe Gökçen: Gençlerin Hayal Kurabilecekleri Bir Türkiye’nin İnşasına Çok Az Kaldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, “Her bir mülakatta torpilsiz olduğu için elenen, gururu kırılan, kaygısından geceleri uyuyamayan, üniversite diploması değersizleştirilmiş, dünyadan uzaklaştırılmış, değersiz hissettirilmiş binlerce gencin gözyaşlarıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na anlattığı hikayeleri ve talepleri, Türkiye’nin beklediği büyük değişime öncülük yapacaktır. Gençlerin hayal kurabilecekleri bir Türkiye’nin inşasına çok az kaldı” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, “Her bir mülakatta torpilsiz olduğu için elenen, gururu kırılan, kaygısından geceleri uyuyamayan, üniversite diploması değersizleştirilmiş, dünyadan uzaklaştırılmış, değersiz hissettirilmiş binlerce gencin gözyaşlarıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na anlattığı hikayeleri ve talepleri, Türkiye’nin beklediği büyük değişime öncülük yapacaktır. Gençlerin hayal kurabilecekleri bir Türkiye’nin inşasına çok az kaldı” dedi.

Gökçe Gökçen, bugün yaptığı yazılı açıklamada, gençlerin yaşadığı sorunlara dikkat çekti ve 14 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerini işaret ederek, gençlerin hayal kurabilecekleri Türkiye’nin inşasına çok az kaldığını söyledi. Gökçen, açıklamasında şunları kaydetti:

“Ali İsmail Korkmaz’dan Oğuz Arda Sel’e, Somalı madencilerden Enes Kara’ya, Hande Kader’den Özgecan Aslan’a, yıllardır ne acılar yaşadığımızı biz gençler biliyoruz. Giderek artan işsizlikten inşaatta hayatını kaybeden atanmayan öğretmene, giderek artan mobbingden enkaz altında devletin yardımını bekleyen yurttaşlarımıza, sokakta yürüyemeyecek kadar özgürlüğünü kaybetmiş genç kadınlara, feshedilen İstanbul Sözleşmesi’nden ‘giderlerse gitsinler’ denilen hekimlerimize… 21 yılın sonunda artık bu kabusu yenmemize çok az kaldı.

“NİTELİKLİ VE ERİŞİLEBİLİR BİR EĞİTİM, GÜVENCELİ İSTİHDAM VE EVRENSEL STANDARTLARDA ÖZGÜRLÜK İSTİYOR GENÇLER”

Son yıllarda CHP olarak gençlere yönelik çalışmalarımızı hızlandırdık. Birbirinden farklı görüşlerden gençlerle toplantılar ve çalıştaylar yaptık. Yalnızca hızla değişen gündemi, yapay ve kişisel tartışmaları değil, ne yaşadığımızı ve siyasetten ne istediğimizi konuştuk. Yarınına dair plan yapamayan ve çözüm yerine sorunun siyasette olduğunu gören gençlerin, Türkiye’nin her bir yanında sorunlarında ve çözüm önerilerinde ortaklaşmaya başladığını fark ettik. Nitelikli ve erişilebilir bir eğitim, güvenceli istihdam ve evrensel standartlarda özgürlük istiyor gençler. Biz de bunu istiyoruz. Gençlerin bu taleplerinin yüzeysel ve kısa vadeli çözümlerle değil, gelip geçici kampanyalarla değil, büyük bir vizyon değişikliği ile karşılanabileceğini biliyoruz. İktidarımızda uygulamaya geçecek olan Millet İttifakı’mızın Ortak Politikalar Mutabakat Metni bu vizyon değişikliğini ortaya koyarken CHP’nin İkinci Yüzyıla Çağrı Vizyon Programı da milyonlarca istihdam yaratılırken bu çağa uygun ve güvenceli iş planını da içeriyor.

“KILIÇDAROĞLU’NUN GENÇLERE ‘SİZİN HAYALLERİNİZ BENİM HEDEFLERİMDİR’ DİYEREK ÇİZDİĞİ VİZYON, HİKAYESİNİ UZUN UZUN DİNLEDİĞİ BİNLERCE GENCİN TALEPLERİ ÜZERİNE KURULUDUR”

Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun gençlere ‘Sizin hayalleriniz benim hedeflerimdir’ diyerek çizdiği vizyon, hikayesini uzun uzun dinlediği binlerce gencin talepleri üzerine kuruludur. Her bir mülakatta torpilsiz olduğu için elenen, gururu kırılan, kaygısından geceleri uyuyamayan, üniversite diploması değersizleştirilmiş, dünyadan uzaklaştırılmış, değersiz hissettirilmiş binlerce gencin gözyaşlarıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na anlattığı hikayeleri ve talepleri, Türkiye’nin beklediği büyük değişime öncülük yapacaktır. Gençlerin hayal kurabilecekleri bir Türkiye’nin inşasına çok az kaldı.”

Anka Haber Ajansı