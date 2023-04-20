Gökçe Gökçen, Gezi Parkı Davası Kapsamında Tutuklu Olan Tayfun Kahraman’ın Ailesini Ziyaret Etti

Gökçe Gökçen, Gezi Parkı Davası Kapsamında Tutuklu Olan Tayfun Kahraman’ın Ailesini Ziyaret Etti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Gezi Parkı davası kapsamında tutuklanan Tayfun Kahraman’ın İzmir’de yaşayan ailesi ve ilkokul arkadaşlarını ziyaret ederek bayramlaştı. Gökçen, “Genel Başkanımızın Cumhurbaşkanlığıyla Çankaya Köşkü’ne çıkacak torunları Vera’nın adaylığını tebrik ettim” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Gezi Parkı davası kapsamında tutuklanan Tayfun Kahraman’ın İzmir’de yaşayan ailesi ve ilkokul arkadaşlarını ziyaret ederek bayramlaştı. Gökçen, “Genel Başkanımızın Cumhurbaşkanlığıyla Çankaya Köşkü’ne çıkacak torunları Vera’nın adaylığını tebrik ettim” dedi.

CHP Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Adayı Gökçe Gökçen, Gezi Parkı davası tutuklusu Tayfun Kahraman’ın İzmir’de yaşayan ailesini dün ziyaret etti.

Gökçen, ziyarete ilişkin, “Bu akşam Gezi Direnişimizin tutsağı Tayfun Kahraman’ın ailesi ve ilkokul arkadaşları ile bayramlaştık. Genel Başkanımızın Cumhurbaşkanlığıyla Çankaya Köşkü’ne çıkacak torunları Vera’nın adaylığını tebrik ettim” dedi.

Gökçen’in ziyarette Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun selamını ilettiği ve Tayfun Kahraman ile tüm Gezi tutuklularının en kısa süre içinde özgürlüğe kavuşacağını söylediği aktarıldı.

KILIÇDAROĞLU, "VERA DA ADAY" DEMİŞTİ

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı tarafından 6 Mart'ta aday gösterildiği gün CHP Genel Merkezi'nde yaptığı ilk konuşmada; "Gezi Parkı davasında haksız yere hapiste yatan, şehir plancı Tayfun’un kızı biricik kızı, evladımız, Vera'mız da aday. Sadece ben değil 84 milyon aday" diye konuşmuştu.

Anka Haber Ajansı

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