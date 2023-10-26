Gökçe Gökçen: “İhmallerinizin Daha Fazla Gencin Ölümüne Sebep Olmasına Göz Yummayacağız”

CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, Aydın’da KYK yurdunda yaşanan arızalı asansörün düşmesi ve bir öğrencinin hayatını kaybetmesine ilişkin “Öğrenciler asansörün bozuk olduğunu ve tamir edilmesi gerektiğini bildirmesine rağmen bu çağrıya kulak asmayanlar, gece yarısı arkadaşlarından haber almayı bekleyen öğrencilerin üzerlerine biber gazı sıkmakla tehdit edip TOMA’ları hazır bir şekilde bekletiyor. Öğrencilerin barınma, beslenme taleplerini dinlemeyenler, ölene dahi saygı duymuyor. Hiçbir öğrenciyi sizin k

CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, Aydın’da KYK yurdunda yaşanan arızalı asansörün düşmesi ve bir öğrencinin hayatını kaybetmesine ilişkin “Öğrenciler asansörün bozuk olduğunu ve tamir edilmesi gerektiğini bildirmesine rağmen bu çağrıya kulak asmayanlar, gece yarısı arkadaşlarından haber almayı bekleyen öğrencilerin üzerlerine biber gazı sıkmakla tehdit edip TOMA’ları hazır bir şekilde bekletiyor. Öğrencilerin barınma, beslenme taleplerini dinlemeyenler, ölene dahi saygı duymuyor. Hiçbir öğrenciyi sizin karanlığınıza mahkûm bırakmayacağız. İhmallerinizin daha fazla gencin ölümüne sebep olmasına göz yummayacağız. Bu apaçık, göz göre göre yaşanan cinayet karşısında öğrencilerle kol kola bağırıyoruz: Katil KYK” dedi.

Aydın'da gece yarısı saat 00.05 sıralarında Işıklı Mahallesi Kültür Bulvarı’nda bulunan KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu’nda arızalanan asansörün düşmesi sonucu bir öğrenci yaşamını yitirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Aşkın Osman Bak’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, şu açıklamayı yaptı:

“İHMALLERİNİZİN DAHA FAZLA GENCİN ÖLÜMÜNE SEBEP OLMASINA GÖZ YUMMAYACAĞIZ”

“Gençlerin sözünü dinlememek sadece barınma sorunu değil, sadece kurtlu yemekler değil, artık can tehlikesi sorunu haline geldi. Devletin üniversitesinde gençler intihar ediyor, devletin yurdunda asansör düşüyor. Öğrenciler asansörün bozuk olduğunu ve tamir edilmesi gerektiğini bildirmesine rağmen bu çağrıya kulak asmayanlar, gece yarısı arkadaşlarından haber almayı bekleyen öğrencileri üzerilerine biber gazı sıkmakla tehdit edip TOMA’ları hazır bir şekilde bekletiyor. Öğrencilerin barınma, beslenme taleplerini dinlemeyenler, ölene dahi saygı duymuyor. Hiçbir öğrenciyi sizin karanlığınıza mahkûm bırakmayacağız. İhmallerinizin daha fazla gencin ölümüne sebep olmasına göz yummayacağız. Bu apaçık, göz göre göre yaşanan cinayet karşısında öğrencilerle kol kola bağırıyoruz: Katil KYK!”

“UYARILARA RAĞMEN ASANSÖRÜN GÜVENLİ HALE GETİRİLMESİ İÇİN HERHANGİ BİR İŞLEM YAPILMAMASININ SEBEBİ NEDİR?”

Gökçen’in Bakan Bak’a soruları ise şöyle:

“Düşen asansörün son bakımı ne zaman ve hangi şirket tarafından yapılmıştır? Asansörün üreticisi kimdir? Asansörün bakımlarında hangi parçalar kontrol edilmiş, hangileri değiştirilmiştir? Söz konusu yurtta kaç asansör bulunmaktadır? Bu asansörlerin üretim yılları nedir? Bu asansörler son 1 senede kaç kez arızalanmışlardır? Bu arızalar, hangi firma veya firmalar tarafından, ne kadar sürede ve hangi işlemler uygulanarak giderilmiştir? Yurtta kalan öğrenciler tarafından ilgili yurt yönetimine asansörün güvenli olmadığı yönünde uyarı yapıldığı doğru mudur? Bu uyarılara rağmen asansörün güvenli hale getirilmesi için herhangi bir işlem yapılmamasının sebebi nedir? Söz konusu yurttaki asansörlerle ilgili son 1 senede Bakanlığınıza veya CİMER’e yapılan bir başvuru var mıdır? Bu başvuruların mahiyeti nedir ve başvurularla ilgili yurt yönetimi ve Bakanlığımız tarafından yapılan işlemler nelerdir?

“YURTLARDA BULUNAN ASANSÖRLERİN BAKIMINDAKİ EKSİKLİK VEYA GECİKME NEDENİYLE BAKANLIĞIMIZ TARAFINDAN KAÇ YETKİLİYE SORUŞTURMA AÇILMIŞTIR?”

Söz konusu asansördeki aşırı yük kontağının çalışmamasının sebebi nedir? Asansörün aşırı yük durumunda durmasını sağlayan güvenlik önlemlerinden biri olan aşırı yük kontağının bakımı ve/veya değişimi ne zaman ve hangi firma tarafından yapılmıştır? Yurt genelindeki KYK yurtlarında toplam kaç asansör vardır? Bu asansörlerin bakımını yapan şirketlerin isimleri nelerdir? Asansörlerin bakımları hangi sıklıkla yapılmaktadır? Bakımları yapan şirketler hangi usullere göre belirlenmektedir? KYK yurtlarında bulunan asansörlerin bakımının gecikmiş veya eksik yapıldığı kaç durum vardır? Olası eksiklik veya gecikmelerin denetimi nasıl ve hangi sıklıkla yapılmaktadır? Yurtlarda bulunan asansörlerin bakımındaki eksiklik veya gecikme nedeniyle Bakanlığımız tarafından kaç yetkiliye soruşturma açılmıştır? Bu soruşturmaların akıbeti nedir? Toplam kaç KYK yurdu asansörlü planla inşa edilmiş, kaçına asansör sonradan eklenmiştir?”

Anka Haber Ajansı