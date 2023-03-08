Gökçe Gökçen: Kadınların Özgürce Yaşadığı Bir Gelecek Mümkün. Hem De Çok Yakında

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde, “Emeğimizin karşılığını alacağımız, eşitliğin hayata geçeceği, şiddetin biteceği bir düzen mümkün. Kız çocuklarının zorla evlendirilmediği, okuyabildiği, özgürce yaşayabildiği bir düzen mümkün. Genç kadınların tacize uğramaktan yorulmadığı, gelecek hayallerini Türkiye için kurduğu günler mümkün. Kadınların özgürce yaşadığı bir gelecek mümkün. Hem de çok yakında” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde, “Emeğimizin karşılığını alacağımız, eşitliğin hayata geçeceği, şiddetin biteceği bir düzen mümkün. Kız çocuklarının zorla evlendirilmediği, okuyabildiği, özgürce yaşayabildiği bir düzen mümkün. Genç kadınların tacize uğramaktan yorulmadığı, gelecek hayallerini Türkiye için kurduğu günler mümkün. Kadınların özgürce yaşadığı bir gelecek mümkün. Hem de çok yakında” dedi.

Gökçe Gökçen, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bugün yazılı bir açıklama yaptı. Gökçen, şunları kaydetti:

“Kaybettiğimiz kadınları andığımız, eşitlik mücadelemizi ve umudumuzu kutladığımız bir gün, 8 Mart. İktidar, böyle bir günde bizi yok etmeye çalışanları değil, biz kadınları engellemeyi tercih ediyor olabilir. Her gün gördüğümüz kadın cinayetlerinden, hatta 6 yaşındaki bir kız çocuğunun zorla evlendirilmesinden vicdani bir rahatsızlık duymuyor olabilir. Depremzede kadınların insani ihtiyaçlarının açıkça söylenememesini doğru buluyor olabilir. Biz milyonlar, bugün ahlaki bir eşiği atlamak üzereyiz.

“EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI ALACAĞIMIZ, EŞİTLİĞİN HAYATA GEÇECEĞİ, ŞİDDETİN BİTECEĞİ BİR DÜZEN MÜMKÜN”

Emeğimizin karşılığını alacağımız, eşitliğin hayata geçeceği, şiddetin biteceği bir düzen mümkün. Kız çocuklarının zorla evlendirilmediği, okuyabildiği, özgürce yaşayabildiği bir düzen mümkün. Genç kadınların tacize uğramaktan yorulmadığı, gelecek hayallerini Türkiye için kurduğu günler mümkün. Kadınların özgürce yaşadığı bir gelecek mümkün. Hem de çok yakında. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’müz kutlu olsun.”

Anka Haber Ajansı