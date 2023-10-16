Gökçe Gökçen: “Öğrenciler, İnsani Koşullara Sahip Yurtlar İstiyorlar”

CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, üniversite öğrencilerinin barınma sorunu ile yurt, kredi ve burs haklarının çeşitli gerekçelerle iptal edildiği iddiasını TBMM gündemine taşıdı. Gökçen, “Her olayın faturası öğrencilere kesiliyor. Üniversite yönetimleri bütçelerinin yükünü her fırsatta öğrenciye yüklüyor, pandemide ilk önce öğrencilerin eğitim hakkı durduruluyor, barınma hakları ellerinden alınıyor. Bu öğrenciler, geleceğin mimarları olacakken iktidar eliyle geleceğimiz karartılıyor. Gençlik ve Spor Baka

CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, üniversite öğrencilerinin barınma sorunu ile yurt, kredi ve burs haklarının çeşitli gerekçelerle iptal edildiği iddiasını TBMM gündemine taşıdı. Gökçen, “Her olayın faturası öğrencilere kesiliyor. Üniversite yönetimleri bütçelerinin yükünü her fırsatta öğrenciye yüklüyor, pandemide ilk önce öğrencilerin eğitim hakkı durduruluyor, barınma hakları ellerinden alınıyor. Bu öğrenciler, geleceğin mimarları olacakken iktidar eliyle geleceğimiz karartılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın artık bu işe bir dur demesi ve öğrencilerin taleplerini dinlemesi gerekiyor. Öğrencilerin talebi basit, barınabilecekleri insani koşullara sahip yurtlar istiyorlar” dedi.

CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, üniversitelerin açılmasıyla yeniden gündeme gelen barınma sorunu, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı yurtlarda kalan öğrencilerin çeşitli sebeplerle yurt ve yurttan men edildikleri iddiasını TBMM gündemine taşıdı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren Gökçen, şunları kaydetti:

“ÖĞRENCİLER, AKP’NİN ÖĞRENCİ DÜŞMANI POLİTİKALARININ DOĞAL BİR SONUCU OLARAK GEÇİNEMİYOR”

“Her sene üniversite sayısı artarken mevcut üniversitelerin de kapasiteleri arttırılıyor. Ancak yerleşen öğrencilerin nerede kalacaklarına dair ortada bir iyileştirme çalışması yok. Sınırlı sayıda olan KYK yurtlarında kalan öğrencilerin pek çoğu da yurtların yaşam koşullarından şikayetçi durumda. Olmayan sıcak su, internet ve çok sık karşılaştıkları elektrik kesintileri KYK yurtlarında kalan öğrencilerin ortak derdi haline geldi. KYK yurduna yerleşemeyen öğrenciler ise özel yurtlara yönelmek zorunda kalıyor. Ancak özel yurt fiyatlarını görenler elleri boş dönüyor. Bize ulaşan pek çok öğrenci, eğer KYK yurduna yerleşemezse özel yurda bütçesi yetmeyeceği için okulu dondurmak ya da bırakmak zorunda kalacağını söyledi. Aynı zamanda gördük ki başarılı onlarca öğrenci, sırf maddi yetersizlikten dolayı başarı sıralaması daha yüksek üniversiteler yerine, bulundukları illerdeki üniversiteleri tercih etmek zorunda kaldı. Cumhuriyet’in ikinci yüzyılının mimarı olacak öğrenciler, AKP’nin öğrenci düşmanı politikalarının doğal bir sonucu olarak geçinemiyor.

“ÖĞRENCİLER, İNSANİ KOŞULLARA SAHİP YURTLAR İSTİYORLAR”

Her olayın faturası öğrencilere kesiliyor. Üniversite yönetimleri bütçelerinin yükünü her fırsatta öğrenciye yüklüyor, pandemide ilk önce öğrencilerin eğitim hakkı durduruluyor, barınma hakları ellerinden alınıyor. Bu öğrenciler, geleceğin mimarları olacakken iktidar eliyle geleceğimiz karartılıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın artık bu işe bir dur demesi ve öğrencilerin taleplerini dinlemesi gerekiyor. Öğrencilerin talebi basit, barınabilecekleri insani koşullara sahip yurtlar istiyorlar.

Öğrenciler yalnız değil, geleceğimizi birlikte kurmak için hep birlikte mücadele edeceğiz. Ortada hali hazırda büyük bir barınma sorunu varken, iktidar öğrencileri barınma hakkından yoksun bırakmak ile tehdit ediyor, ‘Ses çıkarma, yoksa zar zor yerleştiğin yurdundan çıkarılırsın.’ diyor. Barınma hakkı üzerinden öğrencilere uygulanan baskılara sessiz kalmayacağız.”

Gökçen, Bakan Bak’a şu soruları yöneltti:

“2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İÇERİSİNDE, HANGİ SEBEPLERLE TOPLAM KAÇ ÖĞRENCİNİN KYK YURTLARIYLA İLİŞİĞİ YA DA BURS VE KREDİ HAKKI KESİLDİ”

“2022-2023 eğitim öğretim yılı içerisinde hangi sebeplerle toplam kaç öğrencinin KYK yurtlarıyla ilişiği kesilmiştir? 2022-2023 eğitim öğretim yılı içerisinde, hangi sebeplerle toplam kaç öğrencinin KYK bursu veya kredisinden yararlanma hakkı kesilmiştir? KYK yurtlarında öğrencilere çeşitli biçimlerde baskı yapıldığı, öğrencilerin yurt hakkının şantaj ögesi olarak kullanıldığı iddialarına ilişkin olarak Bakanlığınız tarafından herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatıldıysa bu soruşturmaların akıbeti nedir? KYK Yurtlarında verilen yemek hizmetinden dolayı kaç öğrenci gıda zehirlenmesi yaşamıştır? Bu zehirlenmelere ilişkin Bakanlığınız hangi tedbirleri almaktadır ve konuya ilişkin açılan bir soruşturma var mıdır? Son 5 senede KYK Yurtlarında kalan kaç öğrenci intihar etmiştir? Bu intiharla ilişkin Bakanlığınızın açtığı soruşturmaların akıbeti nedir? Bakanlığınız bünyesinde hizmet veren kaç adet yurt vardır ve bu yurtlarda toplam kaç öğrenci kalmaktadır? Bu yurtlardaki toplam oda, banyo ve tuvalet sayısı kaçtır? Bu sayıların il bazlı dağılımı nasıldır?”

Anka Haber Ajansı