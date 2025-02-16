Gökçe Gökçen’den Gökhan Sarıçam’a Tepki: “Şiddete Yapılan Bu Çağrıyı Kınıyoruz”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, AK Parti Kırklareli Milletvekili Gökhan Sarıçam’ın sağlık çalışanlarına yönelik ifadelerine ilişkin, “Sağlık çalışanları en zor zamanlarda büyük bir fedakarlık gösterdiler. Pandemi döneminde iktidar, sağlık çalışanlarına her gün ‘Hakkınızı ödeyemeyiz’ dedi. İşin sonunda haklarını gerçekten de ödemediler. Şimdi ise şiddete açık çağrı yapıyorlar. Şiddeti de şiddete yapılan bu çağrıyı da kınıyoruz” dedi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, AK Parti Kırklareli Milletvekili Gökhan Sarıçam’ın sağlık çalışanlarına yönelik ifadelerine ilişkin, "Sağlık çalışanları en zor zamanlarda büyük bir fedakarlık gösterdiler. Pandemi döneminde iktidar, sağlık çalışanlarına her gün ‘Hakkınızı ödeyemeyiz’ dedi. İşin sonunda haklarını gerçekten de ödemediler. Şimdi ise şiddete açık çağrı yapıyorlar. Şiddeti de şiddete yapılan bu çağrıyı da kınıyoruz" ifadesini kullandı.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Gökhan Sarıçam, 10 Şubat’ta, Sağlık Bakanlığı tarafından Pınarhisar ilçesinde düzenlenen Aile Sağlığı Merkezi temel atma törenine katıldı. Sarıçam burada yaptığı konuşmada, “Memnuniyetsizlik varsa ben şunu da yaparım: Vatandaşa, ‘Gidin, sağlık personelinin gırtlağına yapışın. Ben devlet olarak üzerime düşeni yaptım, hizmeti vermeyen onlar’ diye de kışkırtırım” ifadelerini kullandı.

CHP Adalet Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Sarıçam’ın sözlerine tepki gösterdi. Gökçen, şunları kaydetti:

"CHP sağlık çalışanlarının yanında olmaya devam edecek"

"Kırklarelimizin insana saygılı tavrını asla temsil etmeyen, rezil bir açıklama. Şiddete meyilli bir bilinçaltının, eğitimli insana olan öfkenin dışavurumu. Sağlık alanında memnuniyetsizlik var ve bu memnuniyetsizlik sağlık sistemini insana değil, sermayeye ve performansa dayandıran iktidardan kaynaklanıyor. Öyle bir sistem düşünün ki yenidoğan çocukların öldürüldüğü bir skandalın sorumlusu olan Sağlık Bakanı istifa etmiyor. Onu örnek alan ve Bolu’da 78 yurttaşımızın hayatını kaybettiği ihmalin sorumlusu Kültür ve Turizm Bakanı da ‘O etmiyor ben neden istifa edeyim’ diyor. Kırklareli Milletvekili de ‘Memnun değilseniz sağlık çalışanlarını dövün’ diye aklınca yönlendirme yapıyor.

Kimin sorumlu olduğu ortada. Sağlık çalışanları en zor zamanlarda büyük bir fedakarlık gösterdiler. Pandemi döneminde iktidar, sağlık çalışanlarına her gün ‘Hakkınızı ödeyemeyiz’ dedi. İşin sonunda haklarını gerçekten de ödemediler. Şimdi ise şiddete açık çağrı yapıyorlar. Şiddeti de şiddete yapılan bu çağrıyı da kınıyoruz. CHP sağlık çalışanlarının yanında olmaya devam edecek."

Anka Haber Ajansı