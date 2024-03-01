Gökçe Gökçen'den Öğrencilerin Şeyh Mezarına Götürülmesine Tepki: “Laik Eğitim İlkelerine Ters Düşmektedir”

CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, Menemen’de ÇEDES Projesi kapsamında çocukların Nakşibendi şeyhi Esad Erbili’nin mezarına götürülmesini Meclis gündemine taşıdı. Gökçen, “Tarikat ve cemaatlerin eğitim sistemimizde yer alması, çocukların eğitimlerini dini inançlarla bütünleştirmeye çalışmak laik eğitim ilkelerine ters düşmektedir. İktidarın bu konuda adım atmaktansa tarikat ve cemaatlere fazla olanak tanıması, laiklik ilkesinin zayıflamasına ve devletin tarafsızlığını kaybetmesine yol açmaktadır. ÇEDES gi

CHP İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, Menemen’de ÇEDES Projesi kapsamında çocukların Nakşibendi şeyhi Esad Erbili’nin mezarına götürülmesini Meclis gündemine taşıdı. Gökçen, “Tarikat ve cemaatlerin eğitim sistemimizde yer alması, çocukların eğitimlerini dini inançlarla bütünleştirmeye çalışmak laik eğitim ilkelerine ters düşmektedir. İktidarın bu konuda adım atmaktansa tarikat ve cemaatlere fazla olanak tanıması, laiklik ilkesinin zayıflamasına ve devletin tarafsızlığını kaybetmesine yol açmaktadır. ÇEDES gibi gerici uygulamaların dün olduğu gibi bugün de karşısında durmaya devam edeceğiz” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Adalet Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Gökçe Gökçen, Menemen’de ÇEDES Projesi kapsamında çocukların Nakşibendi şeyhi Esad Erbili’nin mezarına götürülmesini soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı.

“ENDİŞELERİ BERABERİNDE GETİRDİ”

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren Gökçen, “İzmir İl Müftü Yardımcısı ve Menemen Müftüsü, (ÇEDES) Projesi kapsamında çocukları, Nakşibendi tarikatının lideri Esad Erbili'nin mezarını ziyaret ettirdi. Şeyh Erbili, geçmişte Menemen olaylarına karışmasıyla bilinmektedir. Menemen ayaklanmasından yargılanıp idam cezasına çarptırılmıştır. Ancak, yaşının ilerlemesi sebebiyle cezası müebbet hapis cezasına dönüştürülmüştür. Programda, Menemen olaylarının sanığı olan şeyhten övgüyle bahsedilmesi ise dikkat çekmişti. Bu olay, kamuoyunda tartışmalara yol açarken, laiklik ilkesi ve eğitim sisteminin tarafsızlığı konularında endişeleri beraberinde getirdi” dedi.

“ÇOCUKLARIN GERİCİ ŞEYHLERİN MEZARLARI BAŞINA GÖTÜRÜLMESİNİN MANTIKLI AÇIKLAMASI OLAMAZ”

İzmir İl Müftü Yardımcısı Oğuzhan Kadıoğlu ve Menemen Müftüsü Mehmet Seven hakkında soruşturma başlatılıp başlatılmadığını soran Gökçen, şunları kaydetti:

“Haziran ayında ÇEDES Projesini Bakana sorduk. Bize ‘ÇEDES Projesi 2023 Nisan ayında okullarda uygulanmaya başlandı ve 15 Haziran 2023 tarihinde de tamamlandı’ diye cevap verdiler. Peki, neden hala ÇEDES Projesi kapsamında etkinlikler devam ettiriliyor? Çocukların gerici şeyhlerin mezarları başına götürülmesinin hiçbir mantıklı açıklaması olamaz. Tarikat ve cemaatlerin eğitim sistemimizde yer alması, çocukların eğitimlerini dini inançlarla bütünleştirmeye çalışmak laik eğitim ilkelerine ters düşmektedir. İktidarın bu konuda adım atmaktansa tarikat ve cemaatlere fazla olanak tanıması, laiklik ilkesinin zayıflamasına ve devletin tarafsızlığını kaybetmesine yol açmaktadır. ÇEDES gibi gerici uygulamaların dün olduğu gibi bugün de karşısında durmaya devam edeceğiz. Laikliği yeniden kazanacağız. Devrim şehidimiz Kubilay sayesinde bir kez daha karşımızda ne tür bir karanlık olduğunun gördük. Unutulmasın ki İzmirliler Kubilay’ı şehit edenlerin değil, Cumhuriyet için canını veren Mustafa Fehmi Kubilayların mirasını onurla taşımaktadır.”

Gökçen, Bakan Tekin’e şu soruları yöneltti:

“AİLELERİNDEN YAZILI İZİN ALINMIŞ MIDIR?

“16 Haziran 2023 tarihinde Bakanlığınıza teslim edilmiş olan 7/750 esas numaralı soru önergesine cevap olarak ÇEDES Projesinin 15 Haziran 2023 tarihinde tamamlandığını bildirmiştiniz. Proje tamamlanmış olmasına rağmen hala ÇEDES Projesi kapsamında etkinliklerin düzenlenmesine nasıl izin veriyorsunuz? Menemen ayaklanmasından yargılanıp ceza almış olan Esad Erbili hakkında övgü ile bahseden İzmir İl Müftü Yardımcısı Oğuzhan Kadıoğlu ve Menemen Müftüsü Mehmet Seven hakkında soruşturma başlatılacak mıdır? İzmir İl Müftü Yardımcısı Oğuzhan Kadıoğlu çocukları Şeyh Erbili Türbesi’ne götürürken Bakanlığınıza bağlı çalışmakta olan öğretmenler eşlik etmişler midir? Çocuklar Nakşibendi Şeyhi Esad Erbili’nin mezarına ÇEDES Projesinin hangi teması kapsamında götürülmüştür? Ailelerinden yazılı izin alınmış mıdır?”

Anka Haber Ajansı