Gökhan Günaydın: “Çamur Atınca İz Kalıyor Mu, Yoksa O İz Atan Ve Attıranlara Mı Geçiyor, Yaşayıp Göreceğiz”

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, “Dün gece saatleri itibarıyla ilk emniyet ifadeleri ortaya çıkmaya başladı. Bizatihi bu ifadelerin kendisi, suçlamaların ne denli asılsız olduğunun anlaşılması bakımından kıymetliydi. Çamur atınca iz kalıyor mu, yoksa atan ve attıranlara mı o iz geçiyor, yaşayıp göreceğiz” dedi.

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, “Dün gece saatleri itibarıyla ilk emniyet ifadeleri ortaya çıkmaya başladı. Bizatihi bu ifadelerin kendisi, suçlamaların ne denli asılsız olduğunun anlaşılması bakımından kıymetliydi. Çamur atınca iz kalıyor mu, yoksa atan ve attıranlara mı o iz geçiyor, yaşayıp göreceğiz” dedi.

CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, İBB’ye düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan kişilerin ifadelerine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Günaydın’ın paylaşımı şöyle:

“Cumartesi sabahı başlayan İBB operasyonları, ‘alışıldık’ hamlelerle sürdürüldü. Önce savcılık basın açıklamasıyla masumiyet karinesi ihlal edilerek kişiler baştan suçlu ilan edildi. Ardından gözaltı ve ev arama görüntüleri yandaş basına servis edildi. İş adamlarının evlerinde bulunan paralar, ‘İBB ile ilişkili suç delilleri’ olarak sunulmaktan hiç utanılmadı. Bundan da öte, İmamoğlu korumalarının sinyal kesici cihazları taşıdığı valizler, ‘para dolu bavullar’ olarak anlatıldı. Gerçek ortaya çıkınca yüzü kızaran da olmadı. Dün gece saatleri itibarıyla da ilk emniyet ifadeleri ortaya çıkmaya başladı. Bizatihi bu ifadelerin kendisi, suçlamaların ne denli asılsız olduğunun anlaşılması bakımından kıymetliydi.

"'Allah şâhittir ki İmamoğlu, bana hiçbir kanunsuz emir vermemiştir”

Birkaç örnek verelim: Uzun yıllar kaymakamlık ve mülkiye başmüfettişliği görevlerinden sonra Tekirdağ Büyükşehir Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğü, İSKİ Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonlarında çalışmış ve ardından İSKİ Genel Müdürlüğüne atanmış olan Dr. Şafak Basa 56 yaşındadır. Basa’ya emniyette sorulan anket sorulardan (fotoğraflar gösterilip ‘Bunları tanıyor musunuz?’ Şirketler sayılıp ‘Bunlarla ilişkiniz var mı?’ telefon ve baz kayıtları ortaklığı vb.) sonra, kendisiyle ilgili somut soruya gelinmiştir. Basa, korumakla sorumlu olduğu su havzasında madencilik yapmaya yeltenen, doğal olarak İSKİ’den ruhsat alamayınca kendisini tehdit eden kişilerin şikayeti ve iftirası nedeniyle suçlanmakta, görevini dürüstlük ve onurla yapan bir yönetici olarak verdiği yanıtlarda atılı isnatları bir bir çürütmektedir. Üstelik Şafak Basa, iki ay evvel iki mülkiye müfettişi tarafından tüm çalışma döneminin denetlendiğini ve müfettişlerin kurumdan teşekkür ederek ayrıldıklarını sözlerine eklemektedir. Şafak Bey'in son sözleri ise Ekrem Başkan’a atılan tüm iftiraları çürütür niteliktedir: ‘Ekrem İmamoğlu meslek hayatımda en rahat çalıştığım yöneticidir. Liyakata, kariyere önem verir. Allah şâhittir ki beraber çalıştığımız dönemde bana hiçbir kanunsuz emir vermemiştir. Bu konuda kendisine müteşekkirim.’ Kalp hastası olan ve acil ameliyat olması gereken Şafak Basa, işte bu temelsiz isnatlar çerçevesinde, Vatan Emniyet’te Savcılığa sevk edileceği günü beklemektedir.

"12 yaşında oğlundan bir anneyi koparıp almak bu kadar ucuz olabilir mi”

20 yıl Kadıköy Belediyesi’nde çalıştıktan sonra 2019 yılında İBB Özel Kalem Müdürlüğüne getirilmiş Kadriye Kasapoğlu, 25 yıllık kamu görevlisi. Kadriye Hanım’a da anket sorular soruluyor. Bir düşünün, özel kalem müdürüne telefon irtibatı, baz kaydı soruları... Geçelim, hayatın olağan akışına aykırı hiçbir şey yok. Mal varlığı soruluyor. Memleketi Düzce’de bir ev, bir de araba. Sonra araba üzerine soru detaylandırılıyor. 2023 yılında 1 milyon 130 bin TL’ye alınmış, ikinci el, sıradan bir araba. Cevaplar elbette açık, net. Hepsi bu. Şimdi soralım: 12 yaşında oğlu Çınar’dan bir bekar anneyi koparıp almak, bu kadar ucuz olabilir mi, olmalı mıdır?

"Çamur atınca iz kalıyor mu, yoksa atan ve attıranlara mı o iz geçiyor, yaşayıp göreceğiz”

Mimar Sinan Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama bölümü mezunu olan Onur Soytürk, AKP döneminde İBB’de ve Gaziosmanpaşa Belediyesi’nde çalıştıktan sonra, özel sektörde üst düzey yöneticilik görevlerinde bulunuyor. Ardından 2019 yılında İBB İmar İnşaat A.Ş’ye genel müdür olarak atanıyor. Bir süre çalıştıktan sonra ayrılıp kendi firmasını kuruyor. 2024 seçimlerinde CHP Zeytinburnu ilçesi belediye başkan adayı oluyor. Memleketi Samsun’da bir evi var, aracı yok. Kamuoyunun yakından tanıdığı bir müptezelin ‘2024 yılında rüşvet aldı. Parayı cenaze aracıyla sınıra taşıdılar. Kayınpederinin Atina’daki banka hesabına yatırdılar’ şeklindeki iftirası Onur’a soruluyor. Cevap şöyle: ‘Kayınpederim 2021 yılında vefat etti. Ne kendisi ne ben hiçbir zaman Atina’da bulunmadık. Böyle bir banka hesabı yok. Atılı isnada ilişkin hiçbir bilgim ve dahlim yoktur.’ Nasıl? Net, değil mi? Çamur atınca iz kalıyor mu, yoksa atan ve attıranlara mı o iz geçiyor, yaşayıp göreceğiz.”

Anka Haber Ajansı