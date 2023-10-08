Gökhan Günaydın: Örgütle Bir Tartışmaya Giren Olduysa Her Zaman Örgüt Haklı Çıkmıştır

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP İstanbul İl Kongresi'nde, “CHP muhalefetin önderi olmak zorundadır. Biz bu kongreden güçlenerek çıkmak zorundayız. Biz bu kongreden birliğimizi, bütünlüğümüzü yükselterek çıkmak zorundayız. Ben inanıyorum ki bu kurultay bittiği zaman sonuç ne olursa olsun birbirimizin yanına omzumuzu koyacağız ve birlikte önce yerel seçimler için, arkasından faşizmle mücadele için hep beraber davranacağız. Ne zaman örgütle bir tartışmaya giren olduysa uzun vadede her zaman örgüt ha

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP İstanbul İl Kongresi'nde, “CHP muhalefetin önderi olmak zorundadır. Biz bu kongreden güçlenerek çıkmak zorundayız. Biz bu kongreden birliğimizi, bütünlüğümüzü yükselterek çıkmak zorundayız. Ben inanıyorum ki bu kurultay bittiği zaman sonuç ne olursa olsun birbirimizin yanına omzumuzu koyacağız ve birlikte önce yerel seçimler için, arkasından faşizmle mücadele için hep beraber davranacağız. Ne zaman örgütle bir tartışmaya giren olduysa uzun vadede her zaman örgüt haklı çıkmıştır. Çünkü örgütün emekçisi sokağın, halkın içindedir. Biz aydın namusu içerisinde, zavallı kişisel kariyer planlarımızı bir tarafa bırakarak partinin ve ülkenin iyiliği için hep beraber çalışacağız. Partimizi ve bu ülkeyi hep beraber bir yerlere getireceğiz” dedi.

CHP İstanbul İl Kongresi bugün Haliç Kongre Merkezi’nde yapılıyor. Cemal Canpolat ve Özgür Çelik'in il başkanlığı için aday olduğu kongre devam ediyor. Kongrede konuşan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın şunları söyledi:

“Biz tüzüğümüz uyarınca Siyasi Partiler Yasası uyarınca iki yılda bir yıl zaten kurultay yapmalıyız. Bu kurultaylar yorulmuş örgütlerimizin yenilenmesi için yoldaşlık duygularımızı tazelememiz için yapılan kongrelerdir. Kongre, kurultay süreçleri birbirimizi zayıflatmak zavallı kişisel kariyer planlarımızı öne koymak için yapılan yerler değil. Genel Başkan’ın eteğine tutunarak siyaset yapmak isteyenlerin bağıra çağıra konuşma yapacağı yerler değildir buralar.

“‘MİLLETVEKİLLERİ DOKUNULMAZLIĞI KALDIRILSIN’ DİYENLERİN BURADA ELEŞTİRİ GETİRME HAKKI YOKTUR”

Geçmişte çok şey yapıldı. Biz bütün bu olaylar içerisinde nasıl tavır aldık. Özeleştiri yapmayan insanların bir başkasını eleştirebilme hakkı yoktur. Bu süreçlerin tamamında nasıl bir tavır takındığımızı büyük bir açıklık içerisinde söylemek zorundayız. Ben buradan söylüyorum. Burada Ekmeleddin İhsanoğlu domine edildiği zaman, Ekmeleddin İhsanoğlu iyi olur diye avuçlarını patlatırcasına alkışlayanların hiçbir sürece eleştiri getirme hakkı yoktur. Ne yapacaktık, ‘Çok iyi olur mu diyecektik.’ Milletvekilleri dokunulmazlıklarının kaldırılması sürecinde buna karşı çıkmayanların ‘milletvekilleri dokunulmazlığı kaldırılsın’ diyenlerin burada eleştiri getirme hakkı yoktur. 2017 Tüzük Kurultayı’nda mevcut tüzüğümüzü daha da geriye götürecek bir tüzük anlaşmasına imza atanların biz o tüzük kurultayının önüne gelip de ‘Yapmayın bu partiye kıymayın’ derken şakır şakır o tüzük kurultayını geçirenlerin burada eleştiri hakkı yoktur.

‘CHP TESLİM ALINMADI SİZE Mİ TESLİM OLACAĞIZ’ DİYOR

Ben buraya konuşmaları dinlemek ancak bir konuşma yapmamak üzerine gelmiştim, ancak şunu gördüm, burası sağduyulu hatta çok güzel bir sol duyuyla yürüyen herkesin herkesi dinlediği herkesin birbirinin farklılıklarına rağmen dile getirdiği bir yerdi. Dışarıda dedim ki tek istisnası olabilir eğer konuşmacılardan bazıları kongreyi özellikle germek isterlerse ve bu gerginlikten de çıkar umarlarsa ancak böyle gerilir bu kongre. Buraya bir konuşmacı çıkıyor ‘CHP teslim alınmadı size mi teslim olacağız’ diyor. Kimi kastediyorsun? CHP’de iki adayımız var birisi Cemal Canpolat birisi Özgür Çelik. İkisi de kardeşimiz. İkisi de el ele girmişler ikisi de birlikte olaylara tepki gösteriyorlar. Birlikte bir demokratik tutum gösteriyorlar. Bizim beraber olmamız gereken yer budur. Sen bunlardan herhangi birisi kazanırsa CHP’yi teslim alacak bir yapı olarak görüyorsan yazıklar olsun sana.

"ÖRGÜTLE BİR TARTIŞMAYA GİREN OLDUYSA HER ZAMAN ÖRGÜT HAKLI ÇIKMIŞTIR"

CHP muhalefetin önderi olmak zorundadır. Biz bu kongreden güçlenerek çıkmak zorundayız. Biz bu kongreden birliğimizi, bütünlüğümüzü yükselterek çıkmak zorundayız. Ben inanıyorum ki bu kurultay bittiği zaman sonuç ne olursa olsun birbirimizin yanına omzumuzu koyacağız ve birlikte önce yerel seçimler için, arkasından faşizmle mücadele için hep beraber davranacağız. Ne zaman örgütle bir tartışmaya giren olduysa uzun vadede her zaman örgüt haklı çıkmıştır. Çünkü örgütün emekçisi sokağın, halkın içindedir. Biz aydın namusu içerisinde, zavallı kişisel kariyer planlarımızı bir tarafa bırakarak partinin ve ülkenin iyiliği için hep beraber çalışacağız. Partimizi ve bu ülkeyi hep beraber bir yerlere getireceğiz."

Anka Haber Ajansı