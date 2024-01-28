Gökhan Günaydın, Samsun Bafra'da Aday Tanıtımına Katıldı: "Artık İttifakı Vatandaşla Kuracağız"

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Samsun’un Bafra İlçesine gelerek CHP Bafra Belediye Başkan Adayı Özgür Önder’in tanıtım programına katıldı. Günaydın, "Biz ittifaklar kurduk, yanlış yapmadık. Elimizden gelen dürüstlükle çalıştık. İhaneti gördük. Şimdi yapmamız gereken nedir? Vatandaşa kendimizi anlatacağız. Bafra’da sokak, sokak, kapı kapı, mahalle mahalle vatandaşa kendimizi anlatacağız. Artık toplantı odalarında yuvarlak masalarda ittifak yok. Artık ittifakı vatandaşla kuracağız" dedi.

CHP Bafra Belediye Başkan Adayı Özgür Önder için dün tanıtım toplantısı düzenlendi. Programa, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Samsun Milletvekili Murat Çan, PM üyesi Nazan Yurttan Güneysu, eski Genel Sekreter Neslihan Hancıoğlu, CHP Samsun il Başkanı Mehmet Özdağ, CHP Bafra İlçe Başkanı Vahit Perçin, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cevat Öncü ve çok sayıda partili katıldı. Programa katılan parti yöneticileri şöyle konuştu:

"ARTIK İTTİFAKI VATANDAŞLA KURACAĞIZ"

-CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın: “31 Mart 2024 dün gece saat 01.30’a kadar, PM’de belediye başkan adaylarımızı belirledik. Sabah 05.30’da da Nazan hanımla beraber yola çıktık, Ankara’dan sizlerle buluşmaya geldik. Neden bu kadar önemli? Tarih boyunca Türkiye çok sayıda belediye seçimleri yaptı. Bu neden önemli? Biz artık basitçe bir belediye meclis üyesi ya da belediye başkanı seçmiyoruz. Türkiye’nin demokrasi ile yönetilip yönetilmeyeceğini, yönünü çağdaş demokrasilere doğru mu; yoksa, yönünü gerçekten bir karanlık tünele doğru mu döneceğinin yol bulunuyoruz. Biz yerel seçimleri yol ayrımında bulunuyoruz. Yerel seçimleri kazanacağız. Dikkat edin karşımızda kimlerin beraber olduklarına dikkat edin. En sağından en soluna kadar, bir düğmeye basılmış gibi, çok sayıda siyasal parti Ankara’da, İstanbul’da İzmir’de, Adana’da Mersin’de, bizim adaylarımızın karşısındalar. Peki biz bundan korkacak mıyız? Biz bundan çekinecek miyiz? Hayır, bu bizim için sürpriz değil. Çünkü biliyorlar, bu memlekette yıkılamayan tek parti CHP’dir. Biz ittifaklar kurduk, yanlış yapmadık. Elimizden gelen dürüstlükle çalıştık. İhaneti gördük. Şimdi yapmamız gereken nedir? Vatandaşa kendimizi anlatacağız. Bafra’da sokak, sokak, kapı kapı, mahalle mahalle vatandaşa kendimizi anlatacağız. Artık toplantı odalarında yuvarlak masalarda ittifak yok. Artık ittifakı vatandaşla kuracağız. Hiçbir arkadaşımız yalnız değil. Buradan Mehmet Başkan çok güzel bir slogan söyledi. Samsun’da "öncü bir başkanlık, Bafra’da Önder bir Başkanlık" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cevat Öncü, hiçbir zaman yalnız yürümeyecek. Hep beraber olacağız yanında. Bugün lansmanını yaptığımız, Özgür Önder kardeşimiz hiçbir zaman yalnız yürümeyecek. Hep beraber yanında olacağız. Yakakent’ten Burhan Bayraktar, Alaçam’dan Zergün Demirci, 19 Mayıs’ta Yakup Konuş, Çarşamba İlhan Yürükçü, Atakum Serhat Türkel, hiçbir zaman yalnız yürümeyeceksiniz. CHP’nin emekçileri hep yanınızda olacak. Şunu bilin 31 Mart 2024 tarihinde Samsun’da bugüne kadar, elde edilmiş en büyük başarıyı, tek başımıza yapmayacağız. Halkımızla, milletimizle yapacağız. Kazanılan belediyeler, yalnızca CHP belediyeleri olmayacak. Halkın iktidarını kuracağız.”

GÜNEYSU: "SAĞLIKLI KENTLERDE VATANDAŞLARIMIZI YAŞATMAK İÇİN YOLA ÇIKTIK"

-CHP PM Üyesi Nazan Yurttan Güneysu: “Öğrendiğimiz ilk derslerden biri Samsun’un çok verimli topraklara sahip iki ova tarafından çevrili olduğunu biliyorum. Tüm Türkiye’yi besleyen, Bafra ovamız maalesef eski verimli topraklara şu anda, sahip değil. Bunun çok çeşitli sebepleri var. Birincisi üreticinin hak ettiğini alamaması, alamadığı için üretimin artmaması, çeltik üreticisinin hak ettiği değere ulaşamaması, endüstrinin ilerleyememesi gibi pek çok sorunlar maalesef ki ovamızın verimliliğini düşürdü. Üreticinin de bu verimlilikten, üretim azaldı, düştü, yok denilecek kadar az. Biz halkçı belediyecilikle sağlıklı kentlerde, vatandaşlarımızı yaşatmak için yola çıktık. Sağlık komisyonundaki milletvekillerimizle beraber, yerel yönetimlerde sağlıklı kentlere ulaşmak için neler yapabiliriz düşüncesiyle verimli çalışmalar yapıyoruz. 31 Mart’tan sonra, CHP’nin yönettiği belediyelerde samimiyetle söylüyorum, vatandaşlarımız halkçı, sosyal belediyecilikle tanışacak ve sağlıklı kentlerde yaşayacaklar. Özgür başkanım böyle güzel bir ilçede, böyle güzel bir ciddi irade gösterip, taşın altına elinizi koyduğunuz için, size minnettarız. Her zaman sizinle birlikteyiz. Sizin de Bafra belediye başkanı olabilmeniz için son derece büyük mücadeleyle çalışacağız.”

ÇAN: "SAMSUN’UN MAKUS TARİHİNE BİR SON VERMENİN ZAMANI"

-CHP Samsun Milletvekili Murat Çan: “Siyasi çalışmalarımızda ve sosyal hayatımızda, Bafra’nın önemli bir yeri olduğunu biliyoruz. Bizleri de Samsun siyasetinde ve Bafra özelinde kıymetli tavsiyelerimiz oldu, bu nedenle sizleri burada ağırlamaktan, özellikle mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Bildiğiniz gibi sosyal hayattan Kızılırmak’ın beslediği Bafra ilçemiz bereketli topraklarla çevrili bir ilçemiz. Ancak, son yıllarda endüstriyel tarım Bafra’dan giderek uzaklaşıyor. Hepsinden önemlisi bu sene, çok daha ağır bir şekilde yaşanılan haliyle desteklenemiyor. İktidar tarafından, bu nedenle 31 Mart yerel seçimlerinde Bafra’dan başlayarak, Samsun büyükşehir ve 17 ilçemizle yerel ittifakımızı kuracak olan sayın adaylarımızla birlikte, bu makus tarihe bir şekilde son vermenin zamanı gelmiştir. Ben bu vesileyle Samsun’un yetiştirdiği rahmetli büyük Başkan Muzaffer Önder’in, minnet ve rahmetle anıyor, Bafra’dan başlayan bir önderlikle, Samsun'da öncülük edeceklerin iktidarımızın şimdiden partimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

HANCIOĞLU: "TÜM TÜRKİYE’Yİ DOYURAN BAFRA OVASI ARTIK BAFRALILARI DOYURAMAZ HALE GELDİ"

-Neslihan Hancıoğlu: “Bu toprakların Cumhuriyet sevdalısı yol arkadaşlarım. Sizler gibi ben de çok iyi biliyorum ki, çünkü burada çok güzel yıllarım geçti. Bafra, 20 yıl önceki Bafra değil. 20 yıldır bu iktidar tarafından yönetilen Bafra ne yazık ki bereketini kaybetti. Tüm Türkiye’yi doyuran Bafra Ovası, artık Bafralıları doyuramaz hale geldi. Bu sebepledir ki 20 yıldır iktidar belediyesi tarafından yönetilen Bafralılar, artık bir dur demek zorunda hissediyor kendisini. Bu sebepledir ki halkçı belediyeciliğin ne demek olduğunu, anlatmak için, hepimize büyük görev düşüyor. Bu nedenle Özgür Başkanımız, Özgür kardeşimiz, ben bu işte varım diyerek yola çıktı. Ona destek olmak, onun yanında yer almak, her birimizin görevi."

-CHP Samsun il Başkanı Mehmet Özdağ: “Yeni bir seçim dönemi açıldı biliyor musunuz? Her seçim döneminde olduğu gibi AKP ve besleme medyasının muhalefeti teröristlikle suçladığı sezonun açılışını yapmış bulunuyorum. Her seçim döneminde olduğu gibi. AKP iktidarında Türkiye’de PKK’larla montaj videolarla, siyasi muhaliflere, komploların kurulduğu Türkiye’nin demokrasi tarihinin karanlık sayfalarında yerini alacak."

-CHP Bafra İlçe Başkanı Vahit Perçin: “31 Mart 2024 yerel seçimlerinde aday belirleme süreci tamamlandıktan sonra Bafra belediye başkanlığını almak için aktif olarak saha çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız. 2019’dan günümüze kadar geçen sürede var olan iktidar partisi belediye başkanlığı Bafra’mıza derin sorunlar açmıştır. Beklentinin altında bir hizmet anlayışı ve ayrımcı bir yönetim duruşu sergilemiş, vatandaşa eşit hizmet yapmamıştır. Bafra Ovası tarım ve hayvancılığın yapıldığı bereketli topraklarıyla çok daha iyisini hak eden bir ilçedir. Çiftçimiz tüm zorluklara rağmen fedakarlıkla topraklarında üretim yapmaya devam etse de her geçen gün yükünün zorlaştığı güzide ovamızda emeğini topraktan çıkarmaya çalışmaktadır. Bugüne kadar seçimlerde Bafra’mıza verilen vaatlerini yerine getirmeyen kaynaklarını artıramamış bir belediye, ilçemize dürüst ve şeffaf bir hizmet yapmamıştır. CHP Bafra Belediye Başkan Adayımızla yaptığımız çalışmalara inanıyoruz ki belediye seçimlerini kazandığımızda Bafra’nın adı örnek gösterilecek kadar başarılı olacaktır. Siz değerli hemşerilerimizle birlikte yürüteceğimiz bu seçim çalışmalarında inanıyoruz ki Bafra’da uzun yıllardır devam eden çarpık belediye anlayışına son verecek sosyal belediyecilik nasıl yapılırmış halkımıza göstereceğiz.”

Anka Haber Ajansı