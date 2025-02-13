Gökhan Zeybek: “Bu İktidar Bir Tek Cumhuriyet Altınını Almaya Yetmeyen Asgari Ücrete Milleti Mahkum Etmiştir”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, asgari ücretlinin maaşıyla bir cumhuriyet altını alamadığını söyledi. Zeybek, “Bu iktidar bir tek cumhuriyet altınını almaya yetmeyen asgari ücrete milleti mahkum etmiştir. Geldiklerinde asgari ücret 2,5 cumhuriyet altını alıyordu, bugün bir tek cumhuriyet altını almaya bile asgari ücret yetmemektedir” dedi.

(EDİRNE) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, asgari ücretlinin maaşıyla bir cumhuriyet altını alamadığını söyledi. Zeybek, “Bu iktidar bir tek cumhuriyet altınını almaya yetmeyen asgari ücrete milleti mahkum etmiştir. Geldiklerinde asgari ücret 2,5 cumhuriyet altını alıyordu, bugün bir tek cumhuriyet altını almaya bile asgari ücret yetmemektedir” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, CHP İl Belediye Başkanları toplantısı için Edirne’ye geldi. Edirne Belediyesi'nin, Tahmis Meydanı’nda Berat Kandili dolayısıyla kurdukları stantta vatandaşlara simit dağıttı. Simit dağıtımını, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ve kentte gerçekleşecek CHP İl Belediye Başkanları toplantısına gelen İl Belediye Başkanları gerçekleştirdi. Zeybek, şunları kaydetti:

''Bu iktidar bir tek cumhuriyet altınını almaya yetmeyen asgari ücrete milleti mahkum etmiştir. Geldiklerinde asgari ücret 2 buçuk cumhuriyet altını alıyordu, bugün bir tek cumhuriyet altını almaya bile asgari ücret yetmemektedir. Geldiklerinde en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücretti şimdi asgari ücretin neredeyse yüzde 60’ına denk gelen emekli maaşıyla 15 milyon emeklimizin 8,5 milyonu en alt sınırdan 14 buçuk ya da onun altında bir ücretle dar gelirliler, dul, yetimler yaşlılık aylığı alanlar bunun çok daha altında emekli maaşıyla yaşamlarını sürdürüyorlar. Çünkü kamunun kaynakları israf edilmektedir. Kamunun kaynakları bir avuç zengine peşkeş çekilmiştir. Kur korumalı mevduat hesaplarıyla 400 bin mevduat sahibine 1 trilyon 900 milyar lirayı bir kalemde Merkez Bankası’ndan aktaran iktidar bunun karşılığında 15 milyon emekliye bu kadar rakamı ön görmemektedir.

650 bin tane depremde yıkılmış hane sahihine hala 200 bin kişisi konutlara ulaşabilmiş. 450 bini hala konteyner, çadır kentlerde yaşamını sürdürmektedir. Verdikleri hiçbir sözü yerine getiremeyen ve getirme şansı da olmayan iç, dış politikada hiçbir biçimde Türkiye’nin sorunlarını çözmeyen bir iktidarla karşı karşıyayız."

''Ülke, Orta Doğu ve Afrika ülkesine dönüşmektedir''

Zeybek, ‘Suriye’de Esad devrilecek Suriyeliler geri gidecek’ demişlerdi. Geri giden yok, doğan çocukların sayısı gidenlerden çok daha fazla. O nedenle bu iktidarın bu ülkeye verebileceği hiçbir şey yok" diye konuştu.

Tutuklamalara ve gözaltılarına ilişkin görüşlerini de açıklayan Gökhan Zeybek, "Bir ülkede siyasi parti liderleri bir ülkede Zafer Partisi lideri Sayın Ümit Özdağ, Türkiye’de en çok izlenen televizyon Halk TV’nin Genel Yayın Yönetmeni hapistedir. Türkiye’de siyasiler, gazeteciler, yazarlar, iş adamları, sinemacılar, sanatçılar hapistedir. Türkiye artık giderek kötü yönetimin yanında hapishaneleri dolmuş bir ülke haline gelmiştir. Orta Doğu ve Afrika ülkesine dönüşmektedir” dedi.

Anka Haber Ajansı