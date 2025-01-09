Gören Kalpler Vakfı Başkanı Sayıdan'dan Maliye Bakanlığı Önünde "Yeter" Mesajı

Maliye Bakanlığı önünde bir toplanan engelliler, sistematik hak kayıplarına tepki gösterirken, ANKA Haber Ajansı’na konuşan Gören Kalpler Vakfı Başkanı Erol Sayıdan, “ O kadar çok konuda üzerimize gelindi ki artık engelliler ‘yeter’ demek için buradalar” dedi. AK Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Eski Milletvekili Lokman Ayva da "Arkadan iş çevirme olduğuna inanıyorum" diyerek ÖTV muafiyeti teklifinde imzası olan AK Parti Milletvekillerine tepki gösterdi.

Haber: Zeynep BOZUKLU / Kamera: Ünal AYDIN

(ANKARA) - Maliye Bakanlığı önünde bir toplanan engelliler, sistematik hak kayıplarına tepki gösterirken, ANKA Haber Ajansı’na konuşan Gören Kalpler Vakfı Başkanı Erol Sayıdan, “ O kadar çok konuda üzerimize gelindi ki artık engelliler ‘yeter’ demek için buradalar” dedi. AK Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Eski Milletvekili Lokman Ayva da "Arkadan iş çevirme olduğuna inanıyorum" diyerek ÖTV muafiyeti teklifinde imzası olan AK Parti Milletvekillerine tepki gösterdi.

Türkiye Sakatlar Konfederasyonu, Memur-Sen, Engelliler Konfederasyonu ile Hak-İş üyeleri Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması yapmak amacıyla bir araya gelip, kendilerine yönelik haksızlıklara tepki gösterdi. Eylemin ardından Gören Kalpler Vakfı Başkanı Erol Sayıdan şunları söyledi:

“Artık engelliler gerçekten çok zor durumda. Daha önce aldığımız haklar bir bir bizden alınıyor. ÖTV muafiyeti konusu 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı ve geriye yönelik işletilmeye çalışılıyor. Böyle bir şey ne kanuna uyar ne de insan vicdanına uyar. Bunun dışında özel eğitimlerde hafif düzeyde zihinsel arkadaşların rapor almaması için düzenleme yapılmaya çalışılıyor. Bunu da kabul edilebilir olarak görmüyoruz. O kadar çok konuda üzerimize gelindi ki artık engelliler ‘yeter’ demek için buradalar.”

Songül Ulusoy ise, “Haklarımızı aramaya çalışıyoruz. Haklarımızı inkar etmesinler. Biz engelliyiz, bize sahip çıksınlar” dedi.

“Engellileri bu sürece dahil etmenizi istiyoruz”

CHP Etimesgut Belediye Meclis Üyesi Taşkın Ayvaz, “Mevzuat gereği engellilerin bütün hakları tek tek ellerinden gidiyor. Buradan Meclise sesleniyorum; bu kararı alırken engellileri neden yok sayıyorusunuz? Engellileri bu sürece dahil etmenizi istiyoruz” diye konuştu.

“Bunun bir arkadan iş çevirme olduğuna inanıyorum”

AK Parti Kurucular Kurulu Üyesi 22. ve 23. Dönem Milletvekili Lokman Ayva ise şunları kaydetti:

“Demokrati ve hukukta böyle süreç olmaz. Kanun çıkarken ne komisyonda konuşuluyor ne de genel kurulda tartışılıyor. Toplam 1 dakikada değişiklik yapılıyor. Biz birilerinin hayatıyla oynayan kanunu çıkarırken enine boyuna düşünmek zorundayız. Bir kişi ailesinde aşağı görülmüşken, toplumda dışlanmışken, çok yerde ayrımcılığa uğramışken bu insanın okula başlaması, iş sahibi olması o kadar kolay bir şey mi? Biz ahırlara bağlanan, çocukların alay ettiği insanlardık. Tam kurtulduk derken aşağı yuvarlanmaya başladık.

Açıkçası altı milletvekilimiz yanlış yaptı. Bunun tekrar telafi edilmesi lazım. Bunun oradaki altı milletvekiliyle Maliye’nin bürokratlarından kaynaklandığını düşünüyorum ve bunun bir arkadan iş çevirme olduğuna inanıyorum.

Mehmet Şimşek beyin demokrasi ve hukuk konusunda Türkiye’nin standartlarına gelmesini bekliyorum. Engellinin arabasından, imkanlarından ne istiyorsun? Kime, ne zararı var?”

Anka Haber Ajansı