Göreve Giden Motosikletli Asayiş Timi Kaza Yaptı; 2 Polis Yaralandı

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA'da göreve giden motosikletli asayiş timi, karşı şeride geçip sola dönüş yapmak isteyen otomobile çarptı. Kazada devrilen motosikletteki 1'i komiser, 2 polis memuru yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Yıldırım ilçesi Selçukbey Caddesi'nde meydana geldi. İhbara giden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Asayiş Timleri'nde görevli komiser Yahya Balcı'nın (34) kullandığı motosiklet, karşı yönden gelip sola dönüş yapmak isteyen 16 J 1422 plakalı otomobile çarptı. Kazada komiser Balcı ile arkasında oturan polis memuru Gökhan Işık (46) yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı