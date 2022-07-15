Gözaltındaki Başkan Akçekaya, Tokatspor Küme Düşünce Kente Uğramadı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)- ÇANAKKALE'de eğitimci Nazmi Arıkan (69) ile şoförü Şerif Eker'in bıçaklanarak öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya'nın, takımın 2 yıl önce Bölgesel Amatör Lig'e düşdükten sonra kente bir daha uğramadığı öğrenildi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Karainebeyli köyündeki çiftlik evinde önceki gün eğitimci Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker'in bıçaklanarak öldürülmesi olayıyla ilgili Tokatspor Başkanı olan Ufuk Akçekaya gözaltına alındı. Yapılan araştırmalarda olay günü Arıkan'ın çiftlik evine geldiği tespit edilen Akçekaya'nın sorgusunun sürdüğü bildirildi.

AKÇEKAYA DÖNEMİNDE TAKIM, AMATÖR KÜMEYE KADAR DÜŞTÜ

Ufuk Akçekaya, Tokatspor 2'nci Lig'de mücadele ederken 2018'deki kongre ile kulübün başkanı oldu. Akçekaya'nın başkan olduğu kongrede, dernek statüsünden çıkarılan kulüp, Tokatspor A.Ş. olarak lige devam etti. Tokatspor aynı sezon 2'nci Lig'den 3'ncü Lig'e, ardından da Bölgesel Amatör Lig'e düştü. Bu ligde devam etmeyince takım, amatör kümeye düştü. Akçekaya'nın en son 11 Ekim 2020'de Halide Edip Adıvarspor ile oynanan 3'üncü Lig maçı için geldiği, bir daha da kente uğramadığı belirtildi. Akçekaya'nın takımın A.Ş.'ye dönüşmesi ve sonrasında küme düşmesinin ardından kent yöneticilerinin kulübü yeniden devretmesi konusundaki taleplerine ise olumsuz karşılık verdiği belirtildi. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı