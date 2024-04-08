Gözlerinden Operasyon Geçiren Chp Genel Başkanı Özgür Özel Bugün Taburcu Edildi

Gözlerinden Operasyon Geçiren Chp Genel Başkanı Özgür Özel Bugün Taburcu Edildi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gözlerinden geçirdiği mercek ameliyatının ardından bugün taburcu edildi. CHP’den Özel’in sağlık durumuna ilişkin yapılan bilgilendirmede, “Ameliyatları başarıyla gerçekleşen Özel'in sağlık durumu iyi olup, taburcu edilmiştir” denildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gözlerinden geçirdiği mercek ameliyatının ardından bugün taburcu edildi. CHP’den Özel’in sağlık durumuna ilişkin yapılan bilgilendirmede, “Ameliyatları başarıyla gerçekleşen Özel'in sağlık durumu iyi olup, taburcu edilmiştir” denildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 5 Nisan'da ses tellerinden ve dün ve bugün de gözlerinden mercek ameliyatı oldu. CHP'den Özel'in sağlık durumuna ilişkin açıklama şöyle:

"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel, daha önceden planlandığı üzere 5 Nisan günü ses tellerinden bir operasyon geçirmiş, 7 ve 8 Nisan günleri ise gözlerinden mercek ameliyatı olmuştur. Ameliyatları başarıyla gerçekleşen Özel'in sağlık durumu iyi olup, taburcu edilmiştir."

Anka Haber Ajansı

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