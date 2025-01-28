Grand Kartal Otel Yangını Hakkında Araştırma Önergesi Tbmm Genel Kurulu'nda Görüşülüyor

Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangın faciasına ilişkin araştırma önergesi hakkında CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "Kurduğunuz bu çürümüş, lime lime olmuş turizm yapısıyla ilgili açıkça özür dileyeceksiniz" dedi. CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, "Bu asla bir kaza değil bu bir sosyal cinayet" tanısını koyarken, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da "Turizm Bakanında biraz vicdan varsa, onuru olsa uyuyamaz ve istifa eder" ifadesini kullandı.

(TBMM) - Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangın faciasına ilişkin araştırma önergesi hakkında CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "Kurduğunuz bu çürümüş, lime lime olmuş turizm yapısıyla ilgili açıkça özür dileyeceksiniz" dedi. CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, "Bu asla bir kaza değil bu bir sosyal cinayet" tanısını koyarken, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın da "Turizm Bakanında biraz vicdan varsa, onuru olsa uyuyamaz ve istifa eder" ifadesini kullandı.

TBMM Genel Kurulu'nda Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangının tüm boyutlarıyla araştırılarak benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırma önergesi görüşülüyor. CHP grubu adına konuşan Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, şunları söyledi:

"Memleketin otelinde yangın alarm sistemi çalışmıyor. Bir saat sonra artan dumandan uyanıyorsunuz. Dışarıda elektrikler çalışmıyor çünkü acil durum kontrol sistemi yok, yönlendirme işaretleri yok. Oradan oraya çocuğunuzla koşarak acaba bir pencereden hava alabilir miyiz diye bakıyorlar. Otelin boyu 43 metre. Bu insanların ne suçu vardı? Bu insanları hayattan kopartan sisteme çağdaş bir hukuk sistemi denilebilir mi? Bu otelin çalışabilmesi mümkün mü? Orası Bolu merkeze 42 kilometre mesafede. 2 bin metre yükseklikte oteller var ve toplam yatak sayısı bin 600. Bu kadar insan yüzde yüz dolulukla orada, bir yangın çıkıyor ve yangınla ilgili hiçbir sistem yok. Bolu belediye başkanı neden oraya itfaiye tesisi kurmamış deniliyor. Bu memlekette 30 il büyükşehir yasası ile yönetiliyor. Mücavir alanlarla belediye sınırları çakışmış durumda. İçlerinde Bolu'nun da bulunduğu 51 il büyükşehir kapasitesinde ve statüsünde değil. Bolu il belediyesinin sınırı merkez ilçe belediyesi ile sınırlandırılmış durumda. Kartalkaya ise Bolu'ya 42 km mesafede ve belediyenin orası ile ilgili hiçbir yönetim sorumluluğu yoktur. Sizin saklamaya çalıştığınız Turizm Bakanının vardır.

"Birbirinize gülerek sohbet ediyorsunuz, insanlar orada cayır cayır yanıyor"

Bolu Belediye Başkanı iki gün hiç uyumadan itfaiye ekipleri ile birlikte. Sizin 4 bakanınız özel helikopter ile saat 11'de geliyorlar ve 10 dakikalık bir açıklama yapıyorlar. 6 ölü var denilen saatlerde bize 50 vefat var haberi geliyor. Vefatı bile saklıyorsunuz sebebi Ankara İl Kongresini yapmak. Birbirinize gülerek sohbet ediyorsunuz, insanlar orada cayır cayır yanıyor. Bilirkişi raporu için 7 kişi orada görevlendiriliyor. Bu insanlar 7.30'da otelin önündeler. Siz kongre yaparken bu çocuklar yanan otele 5. kattan giriyorlar. 21 Ocak günü keşfi yapmaya başlıyorlar ertesi sabah tekrar keşif yapıyorlar. Abdullah Güler imzasıyla "Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından altı savcı ve bilirkişi heyeti görevlendirilmiştir" deniliyor. Senin Adalet Bakanının "korsan" dediğine savcılık oluşturdu diyor. Bu bilirkişi raporunu neden beğenmiyorsunuz çünkü 2007'de AKP'li Bolu Belediyesi yangına uygun raporu verdi. 2024'e kadar başka bir belge yok. Turizm Bakanı oteller denetlensin istemiyor. Şunu ifade edeyim; bu soruşturmayı adil yürütelim. Kime uzanıyorsa ona kadar uzansın. İnsanlar öldü! O Turizm Bakanında biraz vicdan varsa, onuru olsa uyuyamaz ve istifa eder."

"Bu işler rüşvetsiz asla olmaz ve siz bundan bir kişiyi bile sorumlu tutmuyorsunuz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek ise şunları söyledi:

"Bir işletmenin işletme ruhsatı alabilmesi için lazım olan belgelerden birisi itfaiye yeterlilik belgesi. Bu belgenin verilebilmesi için yapı kullanma izni gerekir. İskan müsadesinin alınabilmesi için de itfaiye raporunun alınmış olması gerekir. Sermaye, yönetim ve rant arasında kurulmuş kirli bir ilişki çok açık biçimde ortaya çıkmıştır. Bu işler rüşvetsiz asla olmaz ve siz bundan bir kişiyi bile sorumlu tutmuyorsunuz. Bugün Bolu valisinin, Çevre ve Şehircilik il müdürünün, Turizm Bakanının görevde olması demokrasimiz tarihi açısından utanç vericidir. Yüz milyonlarca liralık bir kaynağı bakanlık eliyle yönetiyorsunuz. Yönetim kurulu üyelerini seçtiniz. Turizm Tanıtım Ajansı'nın Karadeniz bölgesini temsilen Grand Kartal Otel'in sahibi seçiliyor. Siz bu ülkede okul aile birlik başkanlarını bile seçiyorsunuz, bunu mu seçmediniz? Kim bunu denetleyecek? Bakan yardımcısı Turizm Tanıtım Ajansı'nın başkanı. Kurduğunuz bu çürümüş, lime lime olmuş turizm yapısıyla ilgili açıkça özür dileyeceksiniz."

"Bugün öyle bir haldeyiz ki ne çalışırken ne sokakta ne de otelde güvendesiniz"

CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala ise şunları söyledi:

"Bugün Türkiye'de öyle bir anı yaşıyoruz ki mutlu bir azınlık dışında neredeyse hiçbir yurttaş kendisini güvende hissetmiyor. Anayasanın 17. maddesine göre devletin yaşama hakkı sorumluluğu var. Ülke öyle bir noktada ki sokaktaki 3 kadından 2'si "kendimi güvende hissetmiyorum" diyor. Çocuklar öldürülüyor, emekçiler iş cinayetlerinde hayatını kaybediyor. Dünya'da "önlenebilir ölümlere bağlı ölüm hızı" diye bir veri var. Bu hız 2021 yılında Türkiye'de yüz binde 226. Almanya'da ise 171. Yani 55 kişi önlenebilir nedenlerle hayatını kaybediyor. Bu Türkiye'nin utancıdır. Bugün öyle bir haldeyiz ki ne çalışırken ne sokakta ne de otelde güvendesiniz. Bu asla bir kaza değil bu bir sosyal cinayet. Kaza öngörülemeyen olaylara denilir. Burada öngörüldüğü ve buna rağmen meydana geldiği çok açık. Kamu işlevini yerine getirseydi bu utançtan kurtulmamız mümkün olabilirdi."

Anka Haber Ajansı