Gül Çiftci: Demokrasiye İnanan Tüm Yurttaşlarımızı Yarın Saat 10.30’da Silivri Cezaevi Önüne Çağırıyoruz

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, "Demokrasiye inanan tüm yurttaşlarımızı yarın saat 10.30’da Silivri Cezaevi önüne çağırıyoruz" paylaşımında bulundu.

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir bilirkişiyiyle ilgili sözleri nedeniyle açılan davada "yargı görevini yapan bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" ve "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlamalarıyla hakim karşısına çıkacak. Dava öncesi CHP Genel Başkanı Gül Çiftci, X hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada duruşmaya katılım çağrısı yaparak şunları kaydetti:

"Yarın Silivri’de halk iradesi yargılanacak. Hukuksuzca Silivri Cezaevi’nde tutulan İstanbul’un seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yarın yeniden hakim karşısına çıkıyor. Bu dava sadece Ekrem Başkanımıza değil, 16 milyon İstanbulluya, halkın iradesine ve demokrasiye karşı açılmış bir dava. Bu dava, Saray’ın hukuk kisvesiyle halkı susturma girişimi.

"Bir kişi için değil, hepimiz için, Türkiye için, demokrasi için oradayız"

İstanbul’u susturamayacaksınız! Halk iradesini teslim alamayacaksınız! Demokrasiye inanan tüm yurttaşlarımızı yarın saat 10.30’da Silivri Cezaevi önüne çağırıyoruz. Bir kişi için değil, hepimiz için, Türkiye için, demokrasi için oradayız!"

Anka Haber Ajansı