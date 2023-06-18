Gülcan Kış: “Ankara’ya Gidip Orada Kalan Vekil Olmayacağım”

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Meclis çalışmalarından dolayı haftada 3 gün Ankara’da olmak zorunda olduklarını belirterek, “Geriye kalan 4 günde Mersin’de olacağım. Ankara’ya gidip orada kalan vekil olmayacağım. Mesaim bittiği anda soluğu Mersin’de alacağım. Bütün vaktimi, enerjimi Mersin’de harcayacağım” dedi. Partisinin Mersin özelinde bir başarı çıtası yakaladığını belirten Kış, “Erdemli’de, Silifke’de, Anamur’da, MHP’li belediyelerin olduğu yerde birinci parti olduk. Bunu şöyle okuyoruz; demek ki b

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Meclis çalışmalarından dolayı haftada 3 gün Ankara’da olmak zorunda olduklarını belirterek, “Geriye kalan 4 günde Mersin’de olacağım. Ankara’ya gidip orada kalan vekil olmayacağım. Mesaim bittiği anda soluğu Mersin’de alacağım. Bütün vaktimi, enerjimi Mersin’de harcayacağım” dedi. Partisinin Mersin özelinde bir başarı çıtası yakaladığını belirten Kış, “Erdemli’de, Silifke’de, Anamur’da, MHP’li belediyelerin olduğu yerde birinci parti olduk. Bunu şöyle okuyoruz; demek ki biz, bu ilçelerde belediyeleri kazanabiliriz. Sadece bu ilçelerde değil, Mersin’in her ilçesinde CHP’nin belediyeleri kazanabileceğini görüyoruz” dedi.

Gülcan Kış, Mersin’de partisinin ilçe örgütlerini ziyaret ederek partililer ve ilçe halkıyla buluştu, seçimlerde partisine verilen destekten dolayı teşekkür etti. CHP’nin 14 Mayıs’ta yapılan milletvekili seçiminde Mersin’de birinci parti olduğunu, cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na en yüksek destek çıkan illerin başında Mersin’in de geldiğini belirten Kış, şunları söyledi:

“PARTİMİZİN MERSİN’DE KAZANDIĞI BU BAŞARIDA İL VE İLÇE ÖRGÜTLERİMİZİN ÇOK ÖNEMLİ PAYI VAR”

“Partimizin Mersin’de kazandığı bu başarıda il ve ilçe örgütlerimizin çok önemli payı var. Milletvekili adaylarımızın 13’ü de çok büyük çaba ve emek verdi. Biz, milletvekili adayları olarak Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Vahap Seçer’in hizmetleri sayesinde gittiğimiz yerlerde coşkuyla, sevgiyle karşılandık. Mersin bu başarıyı elde ettiyse ben inanıyorum ki yerel seçimlerde de aynı başarıyı yakalayacağız. Erdemli’de, Silifke’de, Anamur’da, MHP’li belediyelerin olduğu yerde birinci parti olduk. Bunu şöyle okuyoruz; demek ki biz, bu ilçelerde belediyeleri kazanabiliriz. Sadece bu ilçelerde değil, Mersin’in her ilçesinde CHP’nin belediyeleri kazanabileceğini görüyoruz. Yeter ki biz arada olalım. Yeter ki yıkıcı eleştiriler yapmayalım, yapıcı olalım ve eleştirilerimizi bir faydaya dönüştürelim.

“İKTİDAR, EKONOMİK KRİZİ GÜNDEMDEN ÇIKARMAK İÇİN PARTİMİZ ÜZERİNDEN BİR ALGI YARATMAYA ÇALIŞIYOR”

İktidar, kendi becerisizliğini kapatmak için, her geçen gün artan hayat pahalılığını gizlemek, ekonomik krizi gündemden çıkarmak için partimiz üzerinden bir algı yaratmaya çalışıyor. Bu kurultay sürecinde başarımızı, başarısızlıklarımızı, artılarımızı, eksilerimizi masaya yatıran bir mekanizma var. Bu süreç sonunda hepimizi rahatlatacak adımlar atılacak. Gelin, biz kurultay meselesine değil, yerel seçimlere odaklanalım, enerjimizi oraya harcayalım.

“ANKARA’YA GİDİP ORADA KALAN VEKİL OLMAYACAĞIM”

Bizleri milletvekili olarak Ankara’ya gönderdiniz. Haftada 3 gün Ankara’da olmak zorundayız. Ama geriye kalan 4 günde Mersin’de olacağım. Ankara’ya gidip orada kalan vekil olmayacağım. Mesaim bittiği anda soluğu Mersin’de alacağım. Bütün vaktimi, enerjimi Mersin’de harcayacağım. Sizlerle birlikte yol alacağım. Sizlerle birlikte köy gezeceğiz, kahve gezeceğiz, toplantılar düzenleyeceğiz. Mersin’de bir çıta yakaladık. Bunu daha da yükselteceğiz. Sizlerin enerjisiyle, sizlerin kattığı destekle kendimizi Ankara’da iyi hissediyoruz, güçlü hissediyoruz. Verdiğiniz destek ve gösterdiğiniz yoldaşlık için teşekkür ediyorum.”

Anka Haber Ajansı