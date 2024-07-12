Gülcan Kış: "Chp'nin Hiçbir Milletvekili Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'ne Evet Oyu Vermeyecektir"

cHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Telkifi'ne tepki göstererek; "CHP’nin hiçbir milletvekili, hukukun üstünlüğüne ve demokrasiye inanan hiçbir milletvekili de gericiliği, çağ dışılığı barındıran bu kanun teklifinize evet oyu vermeyecektir" dedi.

(TBMM) - CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Öğretmenlik Mesleği Kanunu Telkifi'ne tepki göstererek; "CHP’nin hiçbir milletvekili, hukukun üstünlüğüne ve demokrasiye inanan hiçbir milletvekili de gericiliği, çağ dışılığı barındıran bu kanun teklifinize evet oyu vermeyecektir" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Genel Kurul’da yaptığı konuşmada Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi’i eleştirdi. Kış, yasa teklifinin her maddesi ile öğretmenlik mesleğinin bitirildiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi, Cumhuriyet tarihinin en büyük kıyımına hizmet etmektedir. Bu düzenleme, Anayasa dışına çıkan, ‘ben yaptım oldu’ anlayışının hakim olduğu bir kanun teklifidir. Teklif, esastan ve maddeler bakımından Anayasa’ya aykırılıklar içermektedir. Mevcut Kanun’un çok çok gerisindedir. Eğitimcilerin, sendikaların tüm itiraz ve eleştirileri yok sayılmıştır. Burada öğretmenlik mesleğinin kanununu görüşüyoruz, az ilerimizde dışarıda, milli egemenlik parkında, milyonlarca öğretmeni temsilen, haklarını, mesleki itibarlarını, demokratik, laik eğitim sistemini savunmak üzere, öğretmenlerimiz, bu yasaya karşı meslek nöbetindedirler. Yani sınıfta ders başında olması gereken öğretmenler, hak ve hukuk mücadelesi için meydanlardalar.

Ben CHP Mersin milletvekili olarak, şunun altını çizerek belirtmek isterim ki; karanlık zihniyetlerin elinden çıkmış böyle bir kanun teklifine "hayır" oyu vereceğim. Bu ülkenin gelecek nesillerine, onları yetiştirecek olan öğretmenlerine, her şeyden önce, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve devrimlerine olan inancım, sorumluluğum gereği bunu bir görev sayıyorum. CHP’nin hiçbir milletvekili, hukukun üstünlüğüne ve demokrasiye inanan hiçbir milletvekili de, gericiliği, çağ dışılığı barındıran bu kanun teklifinize evet oyu vermeyecektir."

"Neden bu kadar korkuyorsunuz?"

Teklifin, Milli Eğitim Bakanlığı koridorlarında hazırlandığını vurgulayan Kış, “Bu teklifle, öğretmenlik mesleğinin itibarı yok edilmekte, akademi ve ceza dayatması ile öğretmen atamaları kontrol altına alınmakta, laik, demokratik, çağdaş bilimsel eğitim anlayışından uzaklaşılmakta, hak kayıpları ile öğretmenlik mesleğinin saygınlığı azaltılmaktadır” dedi.

Teklifi hazırlayanların, ‘Atatürk ilke ve inkılaplarını, Anayasa’da ifade edilen Atatürk milliyetçiliğini milli eğitimden çıkardıklarını’ söyleyen Kış, bu konuda CHP’nin verdiği önergelerin komisyonda AKP tarafından reddedildiğine işaret etti. Kış “ Atatürk ile sorununuz nedir? Neden bu kadar korkuyorsunuz" diye sordu.

Kış, Atatürk ile Cumhuriyet ile sorunu olanların amacının 100 yıllık Cumhuriyet değerlerini yok etmek olduğunu belirterek tüm milletvekillerine kanun teklifine hayır oyu vermeleri çağrısını yaptı.

Anka Haber Ajansı