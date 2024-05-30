Gülcan Kış’tan Hükümete Çağrı: Afetten Zarar Gören Tarsuslu Çiftçilerin Zararı Bir An Önce Karşılansın

Gülcan Kış’tan Hükümete Çağrı: Afetten Zarar Gören Tarsuslu Çiftçilerin Zararı Bir An Önce Karşılansın

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, geçen hafta Tarsus’ta yaşanan afette ürünleri zarar gören çiftçilerin zor durumda olduğunu belirterek, bölgenin acilen afet bölgesi ilan edilerek çiftçilerin borçlarının üç yıla kadar ertelenmesini ve zararlarının bir an önce karşılanmasını istedi.

(ANKARA) - CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, geçen hafta Tarsus’ta yaşanan afette ürünleri zarar gören çiftçilerin zor durumda olduğunu belirterek, bölgenin acilen afet bölgesi ilan edilerek çiftçilerin borçlarının üç yıla kadar ertelenmesini ve zararlarının bir an önce karşılanmasını istedi.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, geçen hafta Mersin’in Tarsus ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve dolu nedeniyle meyve ağaçları ve karpuz tarlalarının zarar gördüğünü belirtti. Kış, yaptığı açıklamada, tahmini olarak zarar gören tarım arazisinin 17 bin dönüm olduğunu ve 120 milyon liralık bir zararın söz konusu olduğunu belirtti. Meyve ağaçları, karpuz, mısır ve sebze ekili tarlaları tek tek ziyaret ettiğini bildiren Kış, çiftçilerin alın teri ve emeklerinin yok olduğunu vurguladı. Kış, borçla, kredi ile üreticilik yapmaya çalışan çiftçilerin, bu mağduriyetin altından kalkmalarının zor olduğuna dikkat çekti. Kış, hükümete çağrı yaparak bölgenin acilen afet bölgesi ilan edilmesini, borçlarının 3 yıla kadar ertelenmesini, ürüne göre sübvansiyonlu kredi sağlanmasını, yeniden ekim için soya tohumu, gübre ve mazot desteği sağlanmasını istedi.

Anka Haber Ajansı

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