Gülcan Kış'tan İktidara 'Aile Yılı' Eleştirisi: Aileyi Desteklemek Yerine Koleksiyonculara Hatıra Ürettiler

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesine rağmen, ailelerin derin yoksulluk içinde bırakıldığını belirterek, "İktidar için aile, artık sadece bir propaganda malzemesi haline geldi. Eğer gerçekten aileleri düşünüyorsanız, sosyal yardımları artırın, halkın alım gücünü yükseltin, enflasyonu dizginleyin, eğitim ve sağlık politikalarını güçlendirin. Aksi halde, Aile Yılı denilen şey, vatandaşa yaşatılan yoksulluğun hatıra olarak saklanacağı bir yıl olur. Aileler hatıra pulların

(ANKARA) - CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesine rağmen, ailelerin derin yoksulluk içinde bırakıldığını belirterek, "İktidar için aile, artık sadece bir propaganda malzemesi haline geldi. Eğer gerçekten aileleri düşünüyorsanız, sosyal yardımları artırın, halkın alım gücünü yükseltin, enflasyonu dizginleyin, eğitim ve sağlık politikalarını güçlendirin. Aksi halde, Aile Yılı denilen şey, vatandaşa yaşatılan yoksulluğun hatıra olarak saklanacağı bir yıl olur. Aileler hatıra pullarına ve zarflara bakıp nasıl bir sefalete mahkûm edildiklerini mi hatırlayacaklar" dedi.

Gülcan Kış, AK Parti’nin 2025 yılını "Aile Yılı" ilan etmesi ve ailelerin durumuyla ilgili açıklama yaptı. İktidarın “Aile Yılı” ilan ederek vatandaşın yoksulluğunu görmezden geldiğini ve konuyu ticari bir malzemeye dönüştürdüğünü, aileleri desteklemek yerine, hatıra pulları, madeni paralar ve zarflar satarak rant elde etmeye çalıştığını belirten Gülcan Kış, vatandaşın sefalet içinde bırakıldığını söyledi.

"Emekli Yılı'nda emeklileri perişan ettiler, şimdi de aileleri görmezden geliyorlar"

Hükümetin daha önce de benzer şekilde "Emekli Yılı" ilan ettiğini anımsatan Kış, şunları kaydetti:

"2024 yılını ‘Emekli Yılı’ ilan ettiler, emeklileri açlık sınırının altında bıraktılar. Şimdi de 2025 yılını ‘Aile Yılı’ ilan ettiler ama ortada aileleri koruyacak, destekleyecek tek bir somut adım bile yok. Aileler geçim sıkıntısıyla boğuşuyor, milyonlarca insan faturalarını ödeyemiyor, pazara çıkamıyor, çocuklarına beslenme çantası koyamıyor. İktidarın yaptığı tek şey ise Aile Yılı bahanesiyle gösterişli törenler düzenlemek, madeni paralar, pullar ve zarflar satmak. 18 milyon vatandaş sosyal yardımsız geçinemiyor ama hükümet bunları görmezden geliyor, Aile Yılı’nı rant kapısına çevirmeye çalışıyor."

"Vatandaş günlük 20 TL’ye mahkûm, Aile Yılı zarfı 58 TL"

İktidarı ‘Aile Yılı’ üzerinden rant sağlamaya çalışmakla suçlayan Kış, "Bugün vatandaşa günlük ortalama 20 lira 78 kuruş yardım yapıyorsunuz. Aylık verdiğiniz bu yardım ile bir vatandaş çay-simit bile alamıyor. Ama PTT’nin Aile Yılı için çıkardığı zarf ve pul tam 58 lira. Yani hükümetin gözünde vatandaşın bir günlük değeri, bir zarfın üçte biri kadar bile etmiyor. Utanın. Gerçekten utanıyor musunuz? Bu nasıl bir anlayıştır? Aileleri yaşatmak yerine, onlardan kazanç sağlamaya mı çalışıyorsunuz? Önce 775 TL’ye bronz, 2250 TL’ye gümüş madeni para bastınız, yetmedi şimdi de 58 TL’ye zarf satıyorsunuz. Hangi aile bu zarfları alacak? Kimin ihtiyacı var bu koleksiyon ürünlerine" diye sordu.

"İktidar, aileleri ekmek ve et kuyruklarına mahkûm etti"

Gülcan Kış, vatandaşın temel gıda ürünlerine erişemediğini, ailelerin her geçen gün daha fazla yoksulluğa sürüklendiğini belirterek, hükümetin ekonomi politikalarına tepki gösterdi. Kış, "Aileleri gerçekten desteklemek isteyen bir iktidar, önce vatandaşını ucuz et kuyruğuna, ekmek kuyruğuna mahkûm etmez. Hatıra pullarıyla aileler korunmaz, gösterişli propagandalarla sofralar dolmaz, boş vaatlerle çocukların karnı doymaz" dedi.

"Aile Yılı, yoksulluk yılına dönüştü"

Kış, hükümete şu çağrıda bulundu:

“İktidar için aile, artık sadece bir propaganda malzemesi haline geldi. Eğer gerçekten aileleri düşünüyorsanız, sosyal yardımları artırın, halkın alım gücünü yükseltin, enflasyonu dizginleyin, eğitim ve sağlık politikalarını güçlendirin. Aksi halde, Aile Yılı denilen şey, vatandaşa yaşatılan yoksulluğun hatıra olarak saklanacağı bir yıl olur. Aileler hatıra pullarına ve zarflara bakıp nasıl bir sefalete mahkûm edildiklerini mi hatırlayacaklar?"

Anka Haber Ajansı