Gülistan Kılıç Koçyiğit: "Taşımalı Ve Kaçak Seçmen Getirerek Yeni Bir Kayyum Modeli Getirdiler"

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, seçim sonuçlarıyla ilgili "Bu dönem yeni bir kayyum modeli buldular. Sadece Kars'ta değil; Iğdır'da, Şırnak'ta, Hakkari'de ve özellikle de küçük ilçelerin bir çoğunda taşımalı ve kaçak seçmen getirdiler ve böylelikle seçmenin iradesini gasp ettiler. Bu anlamıyla yeni bir gasp ile karşı karşıyayız. Kars Belediyesi’ni kazanmış gibi görünen MHP'nin bizim açımızdan hiçbir meşruiyeti yoktur" dedi.

TACETTİN DURMUŞ

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, seçim sonuçlarıyla ilgili "Bu dönem yeni bir kayyum modeli buldular. Sadece Kars'ta değil; Iğdır'da, Şırnak'ta, Hakkari'de ve özellikle de küçük ilçelerin bir çoğunda taşımalı ve kaçak seçmen getirdiler ve böylelikle seçmenin iradesini gasp ettiler. Bu anlamıyla yeni bir gasp ile karşı karşıyayız. Kars Belediyesi’ni kazanmış gibi görünen MHP'nin bizim açımızdan hiçbir meşruiyeti yoktur" dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili ve Kars milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Kars Belediyesi Eş Başkan Adayları Arzu Savaş Derman ve Kenan Karahancı ile birlikte düzenlediği basın toplantısında seçim sonuçlarını değerlendirdi. Koçyiğit, şunları söyledi:

"Hatırlarsınız Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şunu söylüyordu; "mecalleri kalmamış" diyorlardı. Yetmedi seçim meydanlarını savaş meydanlarına çevirerek sürekli bize savaş meydanlarından tehditler savuruyorlardı. Kürt sorununun demokratik ve barışçıl yönden çözümü için her el uzattığımızda, söz söylediğimizde muhatap alınmamız için de "rüşdünüzü ispat edin" diyorlardı. Çok açık ve net olarak dün seçim sandıkları Kürt halkının sandıklarına sahip çıktığını, Kürt halkının iradesini bir kez daha partisinin etrafında kenetlenerek, mücadelesini sahiplendiğini, dilini, kültürünü ve tarihini sahiplendiğini gösterdi. İşte böylece bu faşizme ne olursa olsun diz çökmediğini, teslim olmadığını gösterdi. Bu açıdan da çıkan sonucun çok iyi bir sonuç olduğunu ifade edeyim. Savaş çığırtkanlığı yapanlar kaybetti. Barış isteyenler, Kürt sorununun demokratik yoldan çözümünü isteyenler, tecridin kalkmasını isteyenler, cezaevlerindeki siyasi tutuklularının hızlıca tahliye edilmesini isteyenler, dilinin, kültürünün, tarihin, inancın tanınmasını isteyenler yani halklarımız Türkiye halklarımız kazandı. Bu nedenle de oldukça mutlu olduğunuzu ifade etmek istiyorum.

"SEÇİME 2 GÜN KALA SEÇMEN GETİRİLDİ"

Şu anda Kars’ta belediyeyi almış görünen aslında yeniden ve yeniden gasp eden MHP ile aramızdaki oy farkı 3 bin 264'tür. Biz 13 bin 120 oy, MHP 16 bin 384 oy almıştır. Diğer partileri saymamıza gerek yok. Aradaki fark 3 bin 264'tür. Peki, bu kente dışarıdan kaçak olarak getirilen seçmen sayısı 3 bin 821'dir. 3 bin 821 Karslı olmayan asker, polis ve güvenlik güçleri bu kentte ‘tatbikat’ adı altında yerleştirilerek oy kullandı. İki gün önceden seçime 2 gün kala kente tur otobüsleri ile getirildiler. Öğrenci yurtları boşaltıldı, öğrenciler yurtlardan çıkartıldı ve bu yurtlara asker ve polisler yerleştirdi. O güne dair yurtlara yerleştirildiklerine dair ve yurt önlerinde uzun namlusu silahlarla verdikleri pozlar elimizdedir. Biz sırf tedirginlik vermemek açısından bunu kamuoyuyla paylaşmadık, halkımızla paylaşmadık ama niye geldiklerini çok iyi biliyoruz ve bütün bu sandıklara elinizde tutanak örnekleri de var. Şu anda o askerler ittifakın adayı olan AKP- MHP'ye oy basmış durumdalar. 3 bin 824 taşımalı seçmen olmasaydı, bu kentin belediyesi resmi olarak bizdeydi. Bu anlamıyla biz ‘Kars’ta belediyeyi kaybettik’ meselesini asla doğru bulmuyorum. Biz burada belediyeyi kazandık ama belediyemiz gasp edildi. Biz bunu sandığa atanmış bir kayyum olarak değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

"YENİ BİR KAYYUM MODELİ BULDULAR"

AKP iki dönem üst üste belediyelerimize sonradan kayyum atayarak gasp ediyordu. Şimdi bunun zaten miadı doldu, bunun toplumunda karşılığı yok, bunun siyasette bir karşılığı yok. Onlar tamamen hukuksuz, tamamen kanunsuz bir iş yapıyorlardı. Bu kanunsuzluğu da devam ettiremeyeceklerini onlar da çok iyi biliyorlardı. Bu dönem yeni bir kayyum modeli buldular. Sadece Kars'ta değil; Iğdır'da, Şırnak'ta, Hakkari'de ve özellikle de küçük ilçelerin bir çoğunda bizimle bir önceki 2019 yılındaki AK Parti ile aramızdaki oy farkını kapatacak oranında taşımalı ve kaçak seçmen getirdiler ve böylelikle seçmenin iradesini gasp ettiler. Bu anlamıyla bir gasp ile karşı karşıyayız, yeni bir kayyumla karşı karşıyayız. Kars Belediyesi’ni kazanmış gibi görünen MHP'nin bizim açımızdan hiçbir meşruiyeti yoktur. Orada oturuyor demiyoruz ve demeyeceğiz. Orada bir kayyum oturuyor diyeceğiz. Şu anda valilikten bir partiye geçen bir kayyum süreciyle karşı karşıyayız. Biz ne yazık ki halkın iradesinin tecelli etmediğini özel olarak belirtmek istiyorum. Tabii ki bu sandık iradesinin hesabını soracağız ve bundan sonra da mücadelemizi kesintisiz devam ettireceğiz."

"KARS HALKINA KAYBETTİRDİLER"

Eş Başkan Adayı Arzu Savaş Derman ise şunları söyledi:

"Gerçekten kayyum atanmayacağını bildikleri bir sürece girdikleri için Kars'ta sandığa kayyum atadılar. Biz kaybetmedik ama Kars halkına kaybettirdiler. Biz bunu tanımıyoruz ve halkımızın da bunu tanımayacağını biliyoruz. Biz ilkeli tutumumuzla doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz ve öyle de davrandık. Maalesef biz burada demokratik bir zeminde seçim yaşayamadık çünkü bize karşı birçok güç birleşti ve dışarıdan 3 bin 800 seçmen getirerek Kars’ın iradesini el koydular. Yani bu büyük bir darbedir. Kars'a 5 yıl boyunca maalesef daha önce MHP'nin başında bulunduğu belediyecilikte hiçbir hizmet alamayan Kars halkı yine hizmet alamayacak. Ama biz Parti olarak üzerimize düşen sorumluluk neyse yine halkımızın yanında olacağız ve yine halkımızla beraber alacağız, birlikte hareket edeceğiz. Kesinlikle hiç kimse modunu düşürmesin. Biz haklıyız haklı olan eninde sonunda kazanır. Bu hırsızlar mutlaka bir gün bunun hesabını vereceklerdir. Dün şuna şahit oldum gelen askerlerin bir gün için gelip de Kars halkının geleceği ve kaderi için oy verenlerin sonrasında gidip Kars'ın tarihi ve kültürel yerlerinde fotoğraf çektirerek kendilerine bir anı paylaşmak istediler. O anılar onların albümlerinde kirli bir anı olarak kalacaktır. Tarih bunun hesabını soracaktır ve mutlaka onların kesinlikle bu Kars halkının vebalini boyunlarında olacağını düşünüyorum."

"MÜCADELEMİZ ASLA BİTMEYECEK"

Belediye Eş Başkan Adayı Kenan Karahancı da yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Belediyemize kayyum atayanlar, seçtiklerimizi yok sayanlar bu seçimde de karşımızda seçimlere birlikte girdiler, Kars'ta olmayan askerleri, polisleri taşıdılar. Bugün oruç tuttuklarını iddia ettiler; yemek yemediler hakkı katında affının olmadığı belirtilen hakkımızı yediler. Bu kez seçilenlere değil seçenlere, iradelerine kayyum atadılar. Tüm kayyumlardan ve kayyum zihniyetlerinden kurtulana kadar mücadele Kars halklarına sözümüz olsun. Unutulmamalıdır ki zulme rıza da zulümdür ve haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Her şeyi çalmayı, haksızlık etmeyi kendisine düstur edinenlere karşı susanlar unutmamalıdır bunlar doymazdır ve size de zulmedeceklerdir, hakkınızı yiyeceklerdir. Haksızlığa, zulme karşı onurlu bir mücadele veren Kars Halkına ise teşekkür ve minnetlerimi sunmayı bir kez daha borç biliriz. Haksızlığa karşı mücadelemizin asla bitmeyeceğini hırsızlar, zalimler çok iyi biliyorlar."

Anka Haber Ajansı