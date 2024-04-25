Gülistan Koçyiğit: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Mübaşiri Mhp Olan Kapatma Davasının Hakimliğine Soyunmuş Durumda

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un HDP ve DEM Parti’ye yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Koçyiğit, “Mübaşiri MHP olan kapatma davasının hakimliğine soyunmuş durumda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç. HDP kapatma davası kendilerine yetmemiş, şimdi de DEM Parti’yi kapatma üzerinden yargıya talimat verdiklerini, yönlendirmeye çalıştıklarını açık ve net görüyoruz. Halkın sinir uçlarını zıplattığımızı ifade etmişler. Sayın Bakan’a ve diğer siniri zıplayanlara önerimiz,

(ANKARA) - DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un HDP ve DEM Parti’ye yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Koçyiğit, “Mübaşiri MHP olan kapatma davasının hakimliğine soyunmuş durumda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç. HDP kapatma davası kendilerine yetmemiş, şimdi de DEM Parti’yi kapatma üzerinden yargıya talimat verdiklerini, yönlendirmeye çalıştıklarını açık ve net görüyoruz. Halkın sinir uçlarını zıplattığımızı ifade etmişler. Sayın Bakan’a ve diğer siniri zıplayanlara önerimiz, partimizin adını sürekli karamaya çalışmak yerine sakinleştirici alabilirsiniz, seçim sonuçlarını sindirmek için inzivaya çekilebilirsiniz” dedi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Meclis'te düzenlediği basın toplantısına Çorlu Tren Kazası Davası’nda verilen kararı eleştirdi. Koçyiğit, "'Bu kaza göz göre göre gelen bir katliamdı. Gerekli tedbirler alınmış olsaydı belki de bu kaza olmayacaktı. Bunların hiç biri yapılmadı. Menfezlerin yapımına para ayırmak yerine iktidar, lükse, şatafata para ayırmayı tercih etti'" ifadelerini kullandı.

“PAYI OLANLAR ELBET BİR GÜN HESAP VERECEK”

Davada yargılananların asli sorumlular olmadığını söyleyen Koçyiğit, "'Ailelerin feryatlarını bütün Türkiye kamuoyu duydu, bir tek AKP iktidarı duymadı. Bu acı, feryat ve adalet talebi AKP’ye ulaşmadı. AKP ve onun talimatlı yargısı ne yazık ki yeni bir adaletsizliğe daha imza atmış oldu. Ailelerin talepleri hiçbir şekilde karşılanmadı. Dosya açıldığı ilk günden itibaren yargı Devlet Demiryolları’nı koruma görevini üstlendi. Bu yargılamanın burada bittiğini sananlar, Çorlu tren kazası başta olmak üzere diğer bütün kaza ve katliamlarda yaşamını yitirenleri sadece sayılarla ifade edenler, onların birer can ve yurttaş olduğunu ve en temel hakları olan yaşam haklarının ihlal edilmesinde paylarının olmadığını düşünenler elbette bir gün gerçek bir hukuk önünde bütün bunların hesabını verecektir'" diye konuştu.

''TOPLUMU KORUYAN BİR SİSTEM YOK''

''Yargı yeniden ve yeniden iktidarı koruyor'" diyen Koçyiğit, "'Toplumu koruyan bir sistem yok. Bu sistemin başındaki Adalet Bakanı bütün bu yargılamalardaki hukuksuzluklar, bütün bu çürümeye karşı bir şey yapıyor mu? Hayır. Ülkede adalet ve hukuk yerlerdeyken o yemiyor, içmiyor aslında DEM Parti’ye söz söylemeye ve DEM Parti üzerinden algı yaratmaya ve DEM Parti’yi yeni bir hukuksal kıskaca almak için sözler kuruyor'" diye konuştu.

''MÜBAŞİRİ MHP OLAN DAVANIN HAKİMLİĞİNE SOYUNMUŞ DURUMDA''

Basın toplantısında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a yönelik eleştirilerde bulunan Koçyiğit, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Mübaşiri MHP olan kapatma davasının hakimliğine soyunmuş durumda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç. HDP kapatma davası kendilerine yetmemiş, şimdi de DEM Parti’yi kapatma üzerinden yargıya talimat verdiklerini, yönlendirmeye çalıştıklarını açık ve net görüyoruz. Geçmişte hukuksuz şekilde kapatılan partilerde bahseden Adalet Bakanı, acaba AİHM’de mahkum edilen Türkiye’nin kapatma davalarına dair neden tek bir cümle kurmuyor? Neden bu konuda Türkiye’nin bu konuda mahkum edildiğini ifade etmiyor? Bilmediğinden değil, işine gelmiyor.”

“ÜZERİNDEN ATLAYIP, GÖRMEZDEN GELİYORSUNUZ”

Kapatma davasının iddianamesini satır satır okumuş biri olarak, o kadar akıldan ve hakikatten yoksun bir iddianame ki yazanlar adına okuduğumuzda utandığımız ifade etmek istiyorum. Kumpas ve kurguyu bile becerememişler. Burada tam bir akıl tutulması ve intikam duygusuyla hazırlandığını görüyoruz. Adalet Bakanı’na buradan sormak istiyorum. Kobani davasında unutulan kapatma davasını açmaya ilişkin belgeye dair niye hiçbir şey söylemiyorsunuz? Çünkü kumpası çökerten, kurguyu çürüten bir belge. Siz o belgeye bir şey söyleyemezsiniz. Üzerinden atlayıp, görmezden geliyorsunuz.

“ANAYASA MAHKEMESİ’NE TALİMAT VERMEKTEN VAZGEÇİN”

Halkın sinir uçlarını zıplattığımızı ifade etmişler. Halkın sinir uçlarını zıplatmadığımız, seçim sonuçlarıyla açık ve nettir. Ama seçimde kazandığımız başarının birilerinin sinir uçlarını zıplattığını, AKP ve MHP’yi tedirgin ettiğini, korkuttuğunu çok açık ve net bir şekilde söyleyelim. Ne HDP ne de DEM Parti, birilerinin ağzına meze olacak, birilerinin bize yöneleceği bir parti değildir. Yargıya emir vermekten, Anayasa Mahkemesi’ne talimat vermekten derhal vazgeçin. Adalet Bakanı’nı bir kez daha hukuka davet ediyoruz. Bizim partimiz siyasi parti olmanın ötesinde bir halkın partisidir. Sayın Bakan’a ve diğer siniri zıplayanlara önerimiz, partimizin adını sürekli karamaya çalışmak yerine sakinleştirici alabilirsiniz, seçim sonuçlarını sindirmek için inzivaya çekilebilirsiniz.''

Anka Haber Ajansı