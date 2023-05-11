Gülizar Biçer Karaca: "Akp, Milleti Açlıkla,yoksullukla, İşsizlikle Baş Başa Bıraktı"

Denizli'nin Çardak ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "AKP, milleti açlıkla, yoksullukla, işsizlikle baş başa bıraktı. İktidarda oldukları dönemde millet için değil, rantçılar için çalışan AKP’nin bu ülkeyi yönetemediği ortadadır” dedi.

Denizli'nin Çardak ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "AKP, milleti açlıkla, yoksullukla, işsizlikle baş başa bıraktı. İktidarda oldukları dönemde millet için değil, rantçılar için çalışan AKP’nin bu ülkeyi yönetemediği ortadadır” dedi.

CHP’nin Denizli’den yeniden milletvekili adayı gösterdiği Gülizar Biçer Karaca, seçim çalışmalarını dün Çardak ilçesinde sürdürdü. Karaca, gerçekleşmeyen iktidar vaatlerinden bıktıklarını söyleyen halkın Millet İttifakı'na büyük desteği ve ilgisi olduğunu dile getirdi. CHP’nin politikalarıyla milletin huzur ve refaha kavuşacağını söyleyen Karaca, "2018-2023 arasında görevde olan iktidarın verdiği 164 vaatten 100'ü gerçekleşmedi ise ülkeyi batıran AKP değilmiş gibi hâlâ nasıl milletten destek isteyebiliyor” diye konuştu.

"AKP'NİN BU ÜLKEYİ YÖNETEMEDİĞİ ORTADADIR"

Gülizar Biçer Karaca, şunları söyledi:

"'Uygulayacağımız kararlı politikalar ile enflasyonu yeniden tek haneye indireceğiz" dediler, gerçekleşmedi. "Dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına gireceğiz" dediler, gerçekleşmedi. "Kişi başına düşen milli gelir 25 bin dolar olacak" dediler, gerçekleşmedi. "2023 yılı itibarıyla istihdam oranını yüzde 53’e yükselteceğiz" dediler, gerçekleşmedi. "Kadınların işgücüne katılma oranını yüzde 41 düzeyine çıkaracağız" dediler, gerçekleşmedi. "Yılda en az 1 milyon istihdamla toplamda 5 milyonun üzerinde ek ilave istihdam oluşturacağız" dediler, gerçekleşmedi. "Aile hekimi başına düşen kişi sayısını 2023 yılında yarı yarıya düşüreceğiz. Anne ölüm oranlarını yüz binde 14,7’den 9’a düşüreceğiz" dediler, gerçekleşmedi.

Gerçekleştirmediler, sözlerini tutmadılar. AKP, milleti açlıkla, yoksullukla, işsizlikle baş başa bıraktı. İktidarda oldukları dönemde millet için değil, rantçılar için çalışan AKP’nin bu ülkeyi yönetemediği ortadadır. Bizim buralarda bir laf vardır, sıkça kullanırım ve hemşerilerim sandığa gittiğinde bu sözü hatırlasın isterim. Vaat etmekle vaat tükenmez, yerine getirmekten Hak saklasın."

Anka Haber Ajansı