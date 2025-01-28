Gülizar Biçer Karaca: "Bu Doğrudan Bir Siyasal Çürümüşlük İlanıdır"

(ANKARA) - TBMM Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'dan Halk TV programcıları Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek gözaltına alınmasına tepki geldi. X hesabı üzerinden yazılı açıklama yapan CHP'li Karaca, iktidarın yargıyı intikam aracına dönüştürerek demokratik toplumun temellerine saldırdığını vurguladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve sunucu Seda Selek'in gözaltına alınmasına bir tepki de TBMM Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'dan geldi. Karaca X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"AKP, Türkiye’yi distopik bir otoriterleşme sarmalına sürüklüyor. Yargıyı bir intikam aracına dönüştürerek demokratik toplumun temellerine doğrudan saldırısını sürdürüyor. Ancak bu tür otoriter refleksler, tarihin gösterdiği üzere, uzun vadede meşruiyet krizini derinleştirmekten başka bir sonuç doğurmaz. Bu, iktidarın ahlaki meşruiyetini yitirdiği bir noktadır. Bu, siyasal alanı çölleştirerek toplumu itaatkar bireylerden ibaret kılmayı hedefleyen bir yok etme pratiğidir ve bu, doğrudan bir siyasal çürümüşlük ilanıdır.

"AKP'nin eleştirenleri düşman kodlayan düzen inşa etmesine müsaade etmeyeceğiz"

AKP’nin; eleştiriyi suç, eleştirenleri düşman olarak kodlayan bir siyasal düzen inşa etmesine müsaade etmeyeceğiz. Direniş, yalnızca bireysel bir hak değil, kolektif bir yurttaşlık görevidir. Çünkü bu düzen, sadece iktidarın ahlaki çöküşünü değil, aynı zamanda halkın direnme hakkının meşruluğunu da ortaya çıkarıyor. Tek bir kişiyi ardımızda bırakmayacağız. Ne Seda Selek ne Barış Pehlivan ne Serhan Asker yalnız olacak. Korku duvarları yıkılacak, bu abluka dağılacak."

Anka Haber Ajansı