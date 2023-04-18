Gülizar Biçer Karaca: “Mutfaklara Giremeyen Soğan, Taneyle Alınır Hale Geldi. Sofrada Değil Saksıda Soğan”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, memleketi Denizli’nin Bekilli, Çal, Baklan ilçelerinde esnafı ziyaret etti. Biçer Karaca, “Ey ekonominin kitabını yazan krizlerin efendisi Erdoğan, vatandaşı düşürdüğün hale bak. Sofraların baş tacı olan soğan artık süs niyetine saksıda. Bu da sana ders olsun Erdoğan, bunu da gördük, mutfaklara giremeyen soğan, taneyle alınır hale geldi. Sofrada değil saksıda soğan” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, memleketi Denizli’nin Bekilli, Çal, Baklan ilçelerinde esnafı ziyaret etti. Karaca, “Ey ekonominin kitabını yazan krizlerin efendisi Erdoğan, vatandaşı düşürdüğün hale bak. Sofraların baş tacı olan soğan artık süs niyetine saksıda. Bu da sana ders olsun Erdoğan, bunu da gördük, mutfaklara giremeyen soğan, taneyle alınır hale geldi. Sofrada değil saksıda soğan” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, memleketi Denizli’nin Bekilli, Çal, Baklan ilçelerinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek esnafın sorunlarını dinledi. Biçer Karaca, ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, bir esnafın “Fiyatları uçunca soğanı baş tacı yaptık, saksıya koyduk” dediğini belirtti.

“TEREYAĞI VE KAYMAĞIN KİLOSU 170 LİRA, BIRAKIN 1 KİLOYU, YARIM KİLO BİLE ALAMIYOR VATANDAŞ”

Bekillili esnaflara Millet İttifakı politikalarını anlatan Gülizar Biçer Karaca, Çal pazar yerinde karşılaştığı tabloya ilişkin sosyal medya hesabından, “Çal Pazarı'ndan bildiriyoruz. Tereyağı ve kaymağın kilosu 170 lira, bırakın 1 kiloyu, yarım kilo bile alamıyor vatandaş. Pazarda tereyağı satan Çallı ablalarımız, ‘Kuzumuzu besleyemiyoruz. 1 torba yem olmuş 400 lira’ diye isyan ediyor” açıklamasını yaptı. Biçer Karaca, "Ey ekonominin kitabını yazan krizlerin efendisi Erdoğan, vatandaşı düşürdüğün hale bak. Sofraların baş tacı olan soğan artık süs niyetine saksıda. Bu da sana ders olsun Erdoğan, bunu da gördük, mutfaklara giremeyen soğan, taneyle alınır hale geldi. Sofrada değil saksıda soğan" dedi.

“ACI SOĞAN YEMEK DE ACI ÇAY İÇMEK DE HARAM OLDU”

Biçer Karaca, “Acı soğan yemek de acı çay içmek de haram oldu. Bir bardak çayın en az 4 lira olduğu, ramazan pidesinin evlere giremediği, taneyle soğan devrinin tek kişilik saray hükümeti döneminde hafızalara kazındığı bir ülke yarattılar. Nasıl bir piyasa yarattılar ki sarayda ejder meyveli smothie, pazarda alan satanın kan ağladığı boş meyve sebze sepetleri, bunlar sizin eseriniz. 14 Mayıs’ta bu bozuk çark tersine dönecek” görüşünü dile getirdi.

“PAZAR YERLERİ KAYITLI, ŞEFFAF, GÜVENLİ TİCARET ALANLARI OLACAK”

Üretici destekleyen politikaları paylaşan Karaca, “İktidarımızda neler mi olacak?” dedi ve şunları kaydetti:

“Kamu kurumları, yerel yönetimler, KOBİ’ler ve kooperatiflerin iş birliğini öngören Paylaşım Ekonomilerini yaygınlaştıracağız.

Hal Kayıt Sistemi üzerinden ürün künyesi uygulamasını yaygınlaştıracak, böylece tüketicilerimizin piyasayı denetleyebilmelerine imkân sağlayacağız.

Yerel yönetimlerle etkin bir koordinasyon ve iş birliği içinde sebze meyve ticaretimizin önemli bir bölümünün gerçekleştirildiği geleneksel pazar yerlerini kayıtlı, şeffaf ve güvenli ticaret alanlarına dönüştüreceğiz.

Pazar alanlarının haftanın diğer günlerinde kooperatif üyesi ya da çiftçi belgesi sahibi üreticinin ürününü sattığı alanlar olarak değerlendirilmesini sağlayacağız.

Şehir tarımını ve topraksız dikey tarımı destekleyeceğiz.

Büyük metropollere yakın tarım ve gıda üslerini hayata geçirerek, afet, kriz ve salgın dönemlerinde gıdaya erişim riskini en aza indireceğiz.”

“KÜÇÜK ESNAFIMIZI ZİNCİR MARKETLER, KARŞISINDA KORUMAK AMACIYLA GEREKLİ DÜZENLEMELER HIZLA HAYATA GEÇİRİLECEK”

Partililerle birlikte sahada ‘Sana Söz’ broşürlerini dağıtan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca; bu krizden çıkmak için iktidarın yanlış ekonomi politikalarını eleştirmekle yetinemeyeceklerini, ekonomik programın ve ekonomi kurmaylarının krizden çıkış yollarının hazır olduğunu, tüm yurttaşların geçim derdine Millet İttifakı iktidarında son vereceklerini belirterek, şunları kaydetti:

“Ticaret Bakanlığını Esnaf ve Ticaret Bakanlığı şeklinde yeniden yapılandırılacak.

Esnafımızın salgın sürecinde kullandığı kredilerin faizleri ile BAĞ-KUR ve vergi borçlarının faizlerini silecek, kalan anaparanın uygun vadede ödenmesi sağlanacak.

Esnafımızın emekli olabilmesi için en son 2000-2008 arası için uygulanan geriye doğru borçlanma hakkı, ticari sicil kayıtlarına ve esnaf odalarına bağlı kalınan süreleri göz önünde bulundurarak tanınacak.

Esnaf Ahilik Sandığı’na dahil esnaflarımızın kısa çalışma ödeneği gibi gelir kaybını telafi edecek uygulamalardan faydalanmaları sağlanacak. Esnaf Ahilik Sandığı uygulaması çerçevesinde esnafın ödeyeceği katkı payı oranı düşürülecek.

Esnaf ve sanatkârlarımızın hastalık ve ayakta tedavi gördüğü süreçleri kapsayan geçici iş göremezlik ödeneği alabilmesi sağlanacak.

İşyeri kira ödemelerinde stopaj oranı sıfırlanacak.

Şoför esnafının 10 yaşın üzerindeki araçlarının yenilenmesinde ÖTV alınmayacak.

Küçük esnafımızı zincir marketler, büyük marketler, AVM’ler karşısında korumak ve haksız rekabeti önlemek amacıyla gerekli düzenlemeler hızla hayata geçirilecek.

Esnafın e-ticaret pazaryerlerinde satış yapması kolaylaştırılacak ve bunun maliyetini azaltacak tedbirler alınacak.

Esnaf, sanatkâr ve küçük sanayicileri geliştirme faaliyetleri kapsamında iş kolları yeniden düzenlenecek. Esnaf ile tacir, sanatkâr ile sanayici arasındaki tanım farkını dikkate alarak her iki kesimin mesleki örgütlenmesinde yaşanan sorunlar giderilecek.”

Anka Haber Ajansı