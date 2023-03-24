Gülizar Biçer Karaca: "Saray Rejimi Ülkeyi 21 Yılının En Yoksul Ramazan'ıyla Tanıştırdı"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, “AKP’nin ‘3Y yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklar’ konusunda vaatleri boş çıktı. Saray rejimi ülkeyi 21 yılının en yoksul Ramazan’ıyla tanıştırdı. Türkiye’de yaşayan her kesim günden güne daha yoksullaşıyor ve insan onuruna yaraşır bir yaşamdan çok uzakta, temel ihtiyaçlarını karşılamaktan yoksun bırakılıyor” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, “AKP’nin ‘3Y yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklar’ konusunda vaatleri boş çıktı. Saray rejimi ülkeyi 21 yılının en yoksul Ramazan’ıyla tanıştırdı. Türkiye’de yaşayan her kesim günden güne daha yoksullaşıyor ve insan onuruna yaraşır bir yaşamdan çok uzakta, temel ihtiyaçlarını karşılamaktan yoksun bırakılıyor” açıklamasını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Ramazan’da sebze, meyve, ekmek fiyatlarına ve Türkiye’deki çocuk yoksulluğuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. Karaca’nın açıklaması şöyle:

“AKP; 3Y yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklar konusunda vaatleri boş çıktı. Saray rejimi ülkeyi 21 yılının en yoksul Ramazanıyla tanıştırdı. Türkiye’de yaşayan her kesim günden güne daha yoksullaşıyor ve insan onuruna yaraşır bir yaşamdan çok uzakta, temel ihtiyaçlarını karşılamaktan yoksun bırakılıyor. Deprem ve sel felaketi sonrasında bölgede üretim durdu. Afet bölgesindeki depremzedeler açısından temel gıdaya erişim olanaklarının güçleşmesi; AKP iktidarının sorumluluklarını yerine getirmeyen kurum yetkililerin almadığı önlemler, kötü tabloyu içinden çıkılmaz hale getirdi.

“ET YİYEMEYEN ÇOCUKLARIN ORANI YÜZDE 87,3”

Et yiyemeyen çocukların oranı yüzde 87,3. TÜİK’in açıkladığı son verilere göre çocuklar çok yetersiz besleniyor. Beslenme hakkından ve güvenilir gıdaya erişimden yoksunlar. 6 aylık ve üzeri yaşlardaki çocukların yüzde 62,4’ü sadece ekmek, makarna yiyebiliyor; et yiyebilenlerin oranı sadece yüzde 12,7.

“21 YILLIK İKTİDARIN SONUNDA AÇLIK SINIRI 2023 ŞUBAT RAKAMLARINA GÖRE 10259’A YÜKSELMİŞ”

Yoksulluk Sınırı yüzde 2.558 arttı. Açlık sınırı 2002 yılında 380 lira iken 2023 Şubat ayında 9 bin 425 liraya çıkmış durumda. Yoksulluk sınırı ise 1155 liradan tam 30 bin 701 liraya tırmanmış. Birleşik Kamu-İş’in 2017 yılından beri yaptığı araştırmalarda ise açlık sınırı, AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında bin 879 TL iken 21 yıllık iktidarın sonunda açlık sınırı 2023 Şubat rakamlarına göre 10 bin 259’a yükselmiş.

“2018 YILINA, BAKTIĞIMIZDA VATANDAŞ, KİLOSU ORTALAMA 7 TL’YE NOHUT, BULGUR, MERCİMEK GİBİ BAKLİYATLAR ALABİLİYORDU”

Beş yıl öncesine, 2018 yılına, baktığımızda vatandaş, kilosu ortalama 7 TL’ye nohut, bulgur, mercimek gibi bakliyatlar alabiliyordu. 2022 rakamlarına bakıldığında ise vatandaşın aynı miktarda baklagil alabilmesi için en az 18,52 TL harcaması gerek. KAMU-AR verileri baz alındığında; vatandaşın ihtiyacı olan et ve yumurta alabilmesi 1344 TL’ye mümkün iken bu yıl aynı ürünleri alabilmesi için cebinde en az 2 bin 634 TL olması gerekiyor. Bir yılda et ve yumurta fiyatındaki artış yüzde 95,98. Denizli Fırıncılar Odası’nın belirlediği fiyata göre; 2022 yılında, 300 gramlık Ramazan Pidesinin fiyatı 5 TL. 2023 yılında; 250 gram pide 7,5 TL, 340 gram pide 10 TL, 500 gram pide ise 15 TL. Asgari ücret 2022 yılında 5004 lira iken asgari ücret yüzde 70’lik bir artışla bugün 8 bin 506,80 TL oldu. Denizli’de vatandaş geçen yıl 5 TL’den yediği pideyi bu yıl Ramazan ayında yüzde 80 zamlı yiyebilecek."

Anka Haber Ajansı