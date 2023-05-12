Gülizar Biçer Karaca: “Türkiye Barışacak, Birleşecek”

Gülizar Biçer Karaca: “Türkiye Barışacak, Birleşecek”

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde yurttaşlarla bir araya gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, “Kemal Kılıçdaroğlu’na buradan bir kalp gönderelim. 14 Mayıs’ta sandığa her birimizi bu kalpleri bırakacağız. Türkiye barışacak, Türkiye birleşecek” dedi.

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde yurttaşlarla bir araya gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, “Kemal Kılıçdaroğlu’na buradan bir kalp gönderelim. 14 Mayıs’ta sandığa her birimizi bu kalpleri bırakacağız. Türkiye barışacak, Türkiye birleşecek” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Adayı Gülizar Biçer Karaca, seçim çalışmalarını dün Serinhisar ilçesinde sürdürdü. Yurttaşlarla buluşan Karaca, şunları söyledi:

“Sizlere 13’üncü Cumhurbaşkanı Adayımız ve 15 Mayıs’ın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin barıştıran, birleştiren, hesap verebilen, en rahat eleştirilecek cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun selam ve saygılarını iletiyorum. Hep beraber Kemal Kılıçdaroğlu’na buradan bir kalp gönderelim. 14 Mayıs’ta sandığa her birimiz bu kalpleri bırakacağız. Türkiye barışacak, Türkiye birleşecek.”

“PATATES, SOĞAN. GÜLE GÜLE ERDOĞAN”

Karaca, esnafı da ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Karaca’nın dinlediği esnaf, şöyle konuştu:

“Patates, soğan. Güle güle Erdoğan. Sloganımız bu.”

Anka Haber Ajansı

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