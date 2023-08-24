Gülizar Biçer Karaca'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "Emeklinin Yıl Sonunu Bekleyecek Hali Kalmadı"

Gülizar Biçer Karaca'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: "Emeklinin Yıl Sonunu Bekleyecek Hali Kalmadı"

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emeklilerle ilgili açıklamasına ilişkin “Bırakın emekli vatandaşlarımızla alay etmeyi, oyalamayı. Getirin teklifi, TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırın, hep birlikte 1 gün içinde çıkaralım yasal düzenlemeyi. Emeklinin yıl sonunu bekleyecek hali kalmadı. Emeklinin sabrı bitti” dedi.

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emeklilerle ilgili açıklamasına ilişkin “Bırakın emekli vatandaşlarımızla alay etmeyi, oyalamayı. Getirin teklifi, TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırın, hep birlikte 1 gün içinde çıkaralım yasal düzenlemeyi. Emeklinin yıl sonunu bekleyecek hali kalmadı. Emeklinin sabrı bitti” dedi.

TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın emeklilerle ilgili yıl sonuna kadar adım atacakları yönündeki açıklamasını eleştirdi. Biçer Karaca, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

“3 gün önce; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ‘Emeklilerimize zam gelmemesi olacak iş değil’. Bugün; AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ‘İnşallah bu konuda gereken adımları yıl sonuna kadar atacağız’ dedi. Bırakın emekli vatandaşlarımızla alay etmeyi, oyalamayı. Getirin teklifi, TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırın, hep birlikte 1 gün içinde çıkaralım yasal düzenlemeyi. Emeklinin yıl sonunu bekleyecek hali kalmadı. Emeklinin sabrı bitti.”

Anka Haber Ajansı

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