Gülizar Biçer Karaca'dan Gençlere Çağrı: "Hayatını, Emeğini, Geleceğini Çalanlara Veda İçin Sandığa"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, mülakatta elenen gençlerin sorunlarını dinledi. Gençlerden hayatlarını, emeklerini, geleceklerini çalanlara veda etmek üzere sandığa gitmelerini isteyen Karaca, "Yıllardır hazırladıkları torpil listeleriyle, haksız mülakatlar ile geleceğini çaldılar. Sen okul sıralarında dirsek çürütürken onlar senin emeklerini yok saydılar. Senin ve binlerce arkadaşının mağduriyetine son vermek, yaşanan bu adaletsizlik ve haksızlık karşısında sana destek olmak için biz bura

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, mülakatta elenen gençlerin sorunlarını dinledi. Gençlerden hayatlarını, emeklerini, geleceklerini çalanlara veda etmek üzere sandığa gitmelerini isteyen Karaca, "Yıllardır hazırladıkları torpil listeleriyle, haksız mülakatlar ile geleceğini çaldılar. Sen okul sıralarında dirsek çürütürken onlar senin emeklerini yok saydılar. Senin ve binlerce arkadaşının mağduriyetine son vermek, yaşanan bu adaletsizlik ve haksızlık karşısında sana destek olmak için biz buradayız. Hakkını yiyenlerden yargı önünde hesap soracak; torpile, kayırmacılığa son vereceğiz. Kamuya şeffaflığı getireceğiz. CHP gelecek, bu düzen bitecek" dedi.

CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) yüksek puan almasına rağmen mülakatta elenen gençlerin sorunlarını dinledi. Karaca, konuya ilişkin bugün yaptığı yazılı açıklamada, tüm gençleri 14 Mayıs’ta sandığa gidip oy kullanmaya davet etti. Gençlerden hayatlarını, emeklerini, geleceklerini çalanlara veda etmek üzere sandığa gitmelerini isteyen Karaca, şunları kaydetti:

"HAK YİYENLERDEN YARGI ÖNÜNDE HESAP SORACAĞIZ"

“Yıllardır hazırladıkları torpil listeleriyle, haksız mülakatlar ile geleceğini çaldılar. Sen okul sıralarında dirsek çürütürken onlar senin emeklerini yok saydılar. Senin ve binlerce arkadaşının mağduriyetine son vermek, yaşanan bu adaletsizlik ve haksızlık karşısında sana destek olmak için biz buradayız. Hakkını yiyenlerden yargı önünde hesap soracak; torpile, kayırmacılığa son vereceğiz. Kamuya şeffaflığı getireceğiz. CHP gelecek, bu düzen bitecek.

"SIRTINIZA YÜKLENEN YÜKLERDEN SİZİ KURTARACAĞIZ"

Biliyoruz sevgili gençler; siyasete ilgili ama mesafelisiniz. Biliyoruz, siyaseti kirli buluyorsunuz. Biliyoruz, oy deposu gibi görülmekten, sizin adınıza kararlar verilmesinden bıktınız usandınız. Biliyoruz, bu hantal siyaset kurumu hiç renkli ve sizin ihtiyacınız olduğu kadar eğlenceli değil. Biliyoruz, siyaset çoğu zaman size kavga, çatışma, kutuplaşma, yalan, baskı, zorbalık, karmaşa, rant ve yolsuzluğu hatırlatıyor. Diyoruz ki ilk kez oy kullanacak milyonlarca gençten biri sensin. Umursamamak, ertelemek, ‘memleketi ben mi kurtaracağım’ diye düşünmek yerine kendin için, arkadaşların için, daha özgür bir ülkede dilediğince yaşayabilmek için sandık senin, oy senin.

Gençleri sadece oy deposu görüp apolitik olmakla ya da duyarsızlıkla suçlayanlara bir çift sözüm var. AKP iktidarına gözlerini açan ve ne yazık ki hâlâ bu tek adam rejiminde yaşayan gençler kayıtsız değil, umarsız değil. Aksine somut politikaları olan CHP ve Millet İttifakı’nın bileşeni partilere güven duyuyor. Daha iyi yaşam koşullarını, eğitimi, esnek çalışma imkanlarını ve fırsat eşitliğini hak ediyorsun. Yaşadığın ve içine doğduğun aile, toplum ve bu ülkede değişim istiyorsun. Bu değişimi birlikte gerçekleştireceğiz. Sırtınıza yüklenen yüklerden sizi kurtaracağız. Birlikte başaracağız.

"TORPİLİN KAYNAĞI OLAN MÜLAKATLA İŞE ALIM KALKACAK"

Torpilin kaynağı olan mülakatla işe alım kalkacak. Kamuya personel alınırken yoksul ailelere öncelik tanınacak. Aile Destekleri Sigortası'ndan yararlanan ailelerin çocuklarına, kamuya personel alımında pozitif ayrımcılık yapılacak. Mülakat kaldırılacak, zorunlu hallerde kamera kaydıyla mülakat olacak, torpile kökten son verilecek. Hiçbir genç, KYK borcunu işe girmeden geri ödemeyecek. Öderken de asla faiz vermeyecek. Gençlerin alacakları ilk sıfır otomobilde ÖTV kalkacak. İlk cep telefonu ve oyun konsolu alımında ÖTV ödemeyecek. Yeni telefonlarını yarı fiyatına alacaklar.

"ORTA VE ÜST YÖNETİM KADEMESİNDE GENÇ TEMSİLİNİ ARTIRACAĞIZ"

Ulusal Gençlik Stratejisi’ni hazırlayacağız. İstihdamı artırmak için sağlayacağımız hibe, vergi, prim, kredi, diğer finansman ve benzeri teşvikleri gençler lehine güçlendirerek ve farklılaştırarak genç istihdamını destekleyeceğiz. Parlamentoda, yerel yönetimlerde, siyasi partilerin karar mekanizmalarında ve kamu kurumlarının özellikle orta ve üst yönetim kademesinde genç temsilini artıracağız. Haydi gençler, kaybedeni olmayan bir ülke ve hak ettiğin hayat için birlikte kazanacağız."

Anka Haber Ajansı