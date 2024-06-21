Gülseren Bostancı Son Yolculuğuna Uğurlandı
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf'ın annesi Gülseren Bostancı, bugün Denizli’de düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
(DENİZLİ) – DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf'ın annesi Gülseren Bostancı, bugün Denizli’de düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
Eski Aile ve Kadından Sorumlu Devlet Bakanı, DEVA Partisi Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf'ın annesi Gülseren Bostancı, son yolculuğuna uğurlandı.
Bostancı için Denizli'de Müftü Ahmet Hulusi Efendi Külliye Camisi'nde bugün öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.
Törende Kavaf ile aile yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti.
Törene Kavaf ailesinin yanı sıra; Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadullah Ergin, Adana Milletvekili Sadullah Kısacık, Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Çanakçı, GMYK Üyesi Burçin Yereli, Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci katıldı.
Törenin ardından Bostancı'nın cenazesi, Denizli Asri Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Anka Haber Ajansı