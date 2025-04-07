Gültekin Uysal, Chp Genel Başkanlığı'na Yeniden Seçilen Özgür Özel'i Tebrik Etti

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Cumhuriyet Halk Partisi Olağanüstü Kongresi hayırlı olsun; yeniden Genel Başkanlığa seçilen Sn. Özgür Özel’e başarılar dilerim" dedi.

(ANKARA) - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Cumhuriyet Halk Partisi Olağanüstü Kongresi hayırlı olsun; yeniden Genel Başkanlığa seçilen Sn. Özgür Özel’e başarılar dilerim" dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP'nin 21’inci Olağanüstü Kongresi’nde yeniden genel başkan seçilen Özgür Özel'i tebrik etti. Uysal, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Cumhuriyet Halk Partisi Olağanüstü Kongresi hayırlı olsun; yeniden Genel Başkanlığa seçilen Sn. Özgür Özel’e başarılar dilerim."

Anka Haber Ajansı