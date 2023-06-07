Gültekin Uysal: Tbmm Başkanlığı Seçiminde Chp’nin Adayı Tekin Bingöl’ü Destekleme Kararı Aldık

Gültekin Uysal: Tbmm Başkanlığı Seçiminde Chp’nin Adayı Tekin Bingöl’ü Destekleme Kararı Aldık

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Demokrat Parti olarak TBMM Başkanlığı seçiminde CHP’nin TBMM Başkanı Adayı Tekin Bingöl’ü destekleme kararı aldığımızı kamuoyuna beyan ederim” açıklamasını yaptı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Demokrat Parti olarak TBMM Başkanlığı seçiminde CHP’nin TBMM Başkanı Adayı Tekin Bingöl’ü destekleme kararı aldığımızı kamuoyuna beyan ederim” açıklamasını yaptı.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, TBMM Başkanı seçimlerinde CHP’nin aday gösterdiği CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl’ü destekleyeceklerini açıkladı. Uysal, konuyla ilgili bugün Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

“Demokrat Parti olarak TBMM Başkanlığı seçiminde CHP’nin TBMM Başkanı Adayı Sn. Tekin Bingöl’ü destekleme kararı aldığımızı kamuoyuna beyan ederim.”

Anka Haber Ajansı

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