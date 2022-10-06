Güngören’de Ayakkabı İmalathanesinde Yangın

Mustafa Mert KARACA/İSTANBUL,(DHA)- GÜNGÖREN'de 4 katlı ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı. Mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, akşam saatlerinde Güngören'de bulunan 4 katlı ayakkabı imalathanesinde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangını görenlerin bildirmesiyle itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. 5 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı