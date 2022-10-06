Güngören’de Ayakkabı İmalathanesinde Yangın

Güngören’de Ayakkabı İmalathanesinde Yangın

GÜNGÖREN'de 4 katlı ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı. Mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Mustafa Mert KARACA/İSTANBUL,(DHA)- GÜNGÖREN'de 4 katlı ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı. Mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yangın, akşam saatlerinde Güngören'de bulunan 4 katlı ayakkabı imalathanesinde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangını görenlerin bildirmesiyle itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. 5 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

(FOTOĞRAF)

Güngören’de Ayakkabı İmalathanesinde Yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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