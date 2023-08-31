Güngören'de Silahlı Saldırıda Yaşamını Yitiren Burak Kan İçin Okmeydanı Cemevi’nde Cenaze Töreni Düzenlendi

Güngören'de Silahlı Saldırıda Yaşamını Yitiren Burak Kan İçin Okmeydanı Cemevi’nde Cenaze Töreni Düzenlendi

İstanbul’un Güngören ilçesinde bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitiren CHP Piyalepaşa üyesi Ali ve Sultan Kan’ın oğlu Burak Kan için Okmeydanı Cemevi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

İstanbul’un Güngören ilçesinde bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitiren CHP Piyalepaşa üyesi Ali ve Sultan Kan’ın oğlu Burak Kan için Okmeydanı Cemevi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç ile CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı.

İstanbul’un Güngören ilçesinde önceki gün bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıya karşılık verilmesiyle çatışma çıktı. Olayda CHP Piyalepaşa üyesi Ali ve Sultan Kan’ın oğlu Burak Kan ile birlikte bir kişi daha hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı.

Burak Kan için bugün Okmeydanı Cemevi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Güngören İlçe Başkanı Temel Akkoç, Kan’ın ailesi ve sevenleri katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Kan’ın naaşı, toprağa verilmek üzere Ayazağa Mezarlığı’na uğurlandı.

Anka Haber Ajansı

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